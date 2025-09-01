Mitsubishi Triton Tarmac chega por R$ 254.990 e compete com Ranger Black

A Mitsubishi acaba de lançar uma novidade que promete agitar o mercado das picapes: a nova Triton Tarmac. Para quem ainda não sabe, essa versão vem sem o tradicional apelido L200, e o que é ainda mais interessante é que essa série especial foi pensada especialmente para o público urbano, semelhante ao que a Ford faz com a Ranger Black.

Com preço de R$ 254.990, a pré-venda já começou em todas as 132 concessionárias da Mitsubishi no Brasil. E atenção, porque só estão disponíveis 140 unidades dessa edição limitada. Então, se você ficou interessado, é melhor se apressar!

Design e Estilo

Uma das grandes atrações da Triton Tarmac é seu visual. Ela vem em um azul Tarmac exclusivo, com detalhes em preto brilhante, que definitivamente fazem essa picape se destacar. As rodas diamantadas de 20 polegadas são um verdadeiro show à parte e emprestam um toque esportivo à parte. Quem já teve a chance de andar em uma picape com rodas maiores sabe como isso muda a atitude do veículo.

Ao abrir as portas, você ainda encontra um projetor de luz que exibe o logotipo ‘Tarmac’ no chão. É um detalhe pequeno, mas que adiciona bastante sofisticação e charme ao carro, especialmente em estacionamentos ou em eventos com os amigos.

Conforto e Tecnologia

Por dentro, a Mitsubishi não economizou esforços para entregar um interior sofisticado. Os bancos são revestidos em couro com detalhes em Alcântara, criando uma atmosfera bem refinada. A central multimídia de 8 polegadas é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, o que é perfeito para quem não desgruda do celular e quer aproveitar a música ou a navegação.

E se você curte um som de qualidade, vai adorar saber que o sistema de som é da JBL, com um subwoofer e alto-falantes que garantem uma experiência sonora incrível dentro da picape. Imagino que dirigir com as suas músicas favoritas tocando é pura adrenalina na estrada.

Equipamentos e Motor

Entre os itens de série, a Triton Tarmac traz ar-condicionado digital de duas zonas, um painel de instrumentos com uma tela digital de 7 polegadas e várias comodidades herdadas da versão Katana, como saídas de ar no teto para os passageiros de trás. O conforto realmente fica em primeiro lugar.

Sob o capô, você ainda conta com o motor 4N16 Super High Power, que entrega 205 cv e um torque de 47,9 kgfm. Para quem gosta de acelerar, a resposta é direta e ágil, perfeita para o trânsito das grandes cidades ou até mesmo nas estradas.

Suspensão e Condução

Um dos pontos interessantes dessa versão Tarmac é a sua suspensão, que visa um conforto superior no uso urbano. Diferente das demais configurações, ela não conta com o sistema de tração integral. Isso significa que ela está mais focada em rodar suavemente pelas ruas, sem perder o estilo.

Para quem já ficou preso em um engarrafamento ou fez uma longar viagem, sabe como é importante ter um carro que priorize o conforto na condução, mas que não deixe de ser uma picape robusta e cheia de personalidade.

A Triton Tarmac realmente promete conquistar não só os apaixonados por picapes, mas também aqueles que buscam um estilo de vida mais urbano sem abrir mão da potência e da elegância. É bom ficar de olho nessa novidade, que já promete ser um verdadeiro sucesso nas ruas brasileiras!