Gilberto Gil e Luciano Huck prestam homenagem a Preta Gil

Domingão com Huck presta homenagem emocionante a Preta Gil

O programa exibido no último domingo (31) trouxe um tributo tocante à cantora Preta Gil, que faleceu em 20 de julho, aos 50 anos. No palco, Gilberto Gil e Luciano Huck compartilharam memórias e sentimentos sobre a artista, criando um dos momentos mais emocionantes da atração.

Luciano Huck abriu o programa contando sobre a dificuldade de lidar com a perda de Preta. Ele revelou que ainda vive em um estado de negação, dizendo: "Estou vivendo num mundo paralelo. Como eu não via ela muito no dia a dia, estou guardando as lembranças, pensando na Preta todos os dias. Mas não sinto tristeza, só me lembro das coisas boas que vivemos."

Gilberto Gil, por sua vez, trouxe uma reflexão profunda sobre o luto. Ele comentou que o pesar tem três fases: a primeira é o choro, seguida do silêncio e, por fim, o momento em que se canta novamente, como uma forma de celebrar quem partiu. Ele sorriu ao concluir: "É isso que estamos fazendo aqui hoje, cantando para ela. Uma grande memória da nossa querida Preta."

Uma apresentação marcante

A emoção tomou conta do palco quando Gilberto Gil cantou a canção “Drão”, recebendo um forte abraço de Huck, que se emocionou e até enxugou as lágrimas. Ele se apresentou acompanhado de uma banda composta por músicos renomados e familiares, criando uma atmosfera ainda mais especial. A plateia não hesitou em demonstrar seu carinho, gritando: "Gil, eu te amo." Gilberto respondeu calorosamente: "É recíproco. Também amo vocês. Se eu não amasse, não seria quem sou."

Celebrando um legado

Além da homenagem, Gil apresentou trechos de sua turnê “Tempo Rei”, que tem passado por várias cidades do Brasil, celebrando sua carreira de mais de seis décadas. O espetáculo traz clássicos que marcaram gerações, reafirmando a importância de um dos maiores nomes da música brasileira.

Luciano Huck também ressaltou a longa amizade com a família Gil durante a homenagem, destacando como esses laços afetivos tornaram o momento ainda mais significativo. Ele finalizou dizendo: "São lembranças que me trazem felicidade." Com isso, o programa não apenas celebrou a vida de Preta Gil, mas também reavivou a conexão entre amigos e admiradores da música brasileira.