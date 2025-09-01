Ficha técnica e preço de veículos – Fipe Carros

A Fiat Toro Volcano T270 2026 já está disponível nas concessionárias de todo o Brasil e chegou com algumas mudanças que chamam a atenção, especialmente na frente, que traz um ar mais robusto, inspirado no estilo do Grande Panda europeu. E para quem está de olho no preço, a versão intermediária faz seu coração acelerar ao custar R$ 186.490.

Sob o capô, essa belezinha conta com um motor 1.3 GSE T4 turbo, que entrega 176 cv e um torque interessante de 27,5 kgfm. E o melhor? Funciona com gasolina e etanol, dando versatilidade nas escolhas. O câmbio automático de seis marchas e a tração dianteira ficam bem alinhados, permitindo que a picape acelere de 0 a 100 km/h em apenas 10,1 segundos. Se você já teve a oportunidade de dirigir um carro assim, sabe como isso pode ser divertido!

Dimensões que Impressionam

Quando falamos do tamanho, a Toro não decepciona: ela mede 4,94 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,73 m de altura, com um entre-eixos de 2,99 m. A caçamba possui 937 litros de capacidade e, nas versões flex, aguenta até 750 kg de carga, além de conseguir rebocar até 400 kg. Imagina a praticidade disso para os passeios de fim de semana ou até mesmo para o trabalho?

Sucesso de Vendas

A Fiat Toro tem se mostrado uma campeã de vendas. Segundo a Fenabrave, ela liderou o mercado de picapes intermediárias de janeiro a julho de 2025, com 27.320 unidades emplacadas. Para você ter uma ideia, a Ram Rampage ficou em segundo lugar, com 13.405 vendas, seguida pela Chevrolet Montana e pela Renault Oroch. Com números assim, já dá pra sentir a confiança que os motoristas têm na Toro.

Equipamentos Que Fazem a Diferença

Agora, vamos falar dos equipamentos, porque essa picape está recheada de tecnologia! A Fiat Toro Volcano T270 2026 vem equipada com uma central multimídia bem moderna, com tela touchscreen de 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, comandos de voz e Bluetooth. E pra quem gosta de música, tem rádio AM/FM, MP3 e entradas para porta USB. Sem contar no conforto, com bancos de couro e ar-condicionado digital dual-zone, que faz toda a diferença nos dias quentes.

A segurança também não foi deixada de lado, com 6 airbags, direção elétrica, câmera de ré e até ganchos para fixação de cadeiras infantis. Esses detalhes ajudam a garantir uma viagem tranquila, seja na cidade ou na estrada. Sabe aqueles momentos em que você pega um trânsito pesado? Ter um câmbio esperto e toda essa tecnologia certamente ajuda a suavizar a experiência.

Ficha Técnica

Para os curiosos, aqui vai um resuminho da ficha técnica da Fiat Toro Volcano T270 2026:

Motor : 1.3 Flex Turbo

: 1.3 Flex Turbo Câmbio : Automático, 6 marchas

: Automático, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 176 cv a 5750 rpm

: 176 cv a 5750 rpm Torque : 27,5 kgfm a 1750 rpm (gasolina) / 227,5 kgfm a 1750 rpm (etanol)

: 27,5 kgfm a 1750 rpm (gasolina) / 227,5 kgfm a 1750 rpm (etanol) Consumo Cidade : 6,5 km/l (etanol) / 9,4 km/l (gasolina)

: 6,5 km/l (etanol) / 9,4 km/l (gasolina) Dimensões : 4945 mm de comprimento, 1849 mm de largura, 1686 mm de altura, 2982 mm de entre-eixos

: 4945 mm de comprimento, 1849 mm de largura, 1686 mm de altura, 2982 mm de entre-eixos Capacidade do tanque : 55 litros

: 55 litros Peso Líquido : 1670 kg

: 1670 kg Carga Útil: 750 kg

Definitivamente, a Fiat Toro é uma opção que merece a atenção de quem busca uma picape intermediária cheia de estilo e tecnologia.