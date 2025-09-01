Toyota Hiace é lançado no Brasil para competir com Fiat Ducato

A Toyota acaba de desembarcar com a Hiace no Brasil, e isso promete agitar o mercado das vans e veículos comerciais leves. Esse modelo já é um sucesso mundial há mais de cinquenta anos, com mais de 6 milhões de unidades vendidas em 150 países. Por aqui, a Hiace começa sua trajetória na versão Minibus DX AT, com capacidade para 15+1 passageiros, e já chega com um preço sugerido de R$ 364.990.

As outras versões, como o Furgão e o Refrigerado/Isolado, estão previstas para chegar em novembro. A versão ambulância, que precisa de certificações específicas, só deve aparecer no mercado em 2026. Comparando com a concorrente Fiat Ducato, que parte de R$ 375.990, a Hiace se destaca com um preço bem competitivo.

Desempenho e Estrutura

A Hiace tem um motor 2.8 turbodiesel, o mesmo da Hilux, que entrega 174 cv a 3.400 rpm e um torque robusto de 45,8 kgfm a partir de 1.600 rpm. O câmbio automático de seis marchas garante trocas suaves e rápidas, perfeito para quem dirige em diferentes situações do dia a dia. A traÇÃO traseira proporciona um desempenho sólido, mesmo quando a van está cheia.

Em termos de medidas, a Hiace tem 5.915 mm de comprimento e 1.950 mm de largura (sem os espelhos), com uma altura de 2,28 metros — ideal para estacionar em garagens comuns. O interior é espaçoso e pensado para o conforto dos passageiros, com bancos reclináveis e saídas de ar individuais que fazem toda a diferença em dias quentes.

Conforto e Tecnologia

As rodas de 16 polegadas vêm calçadas com pneus 235/65R 16C, oferecendo um bom grip na estrada. No interior, você encontra um painel moderno com uma tela multimídia de 9 polegadas, fácil de operar. É bem legal ter um computador de bordo que traz informações úteis na hora da viagem, não é mesmo?

A última fileira de bancos é rebatível, permitindo espaço extra para bagagens, ótimo para quem gosta de viajar ou precisa carregar mais carga. E, claro, a segurança não foi deixada de lado: a Hiace vem equipada com três airbags, controles de tração e estabilidade, e uma câmera de ré que facilita na hora de estacionar.

Facilidades e Garantia

Um dos grandes diferenciais da Toyota é o programa Toyota 10, que estabelece uma garantia de até 10 anos. Isso significa mais tranquilidade para quem compra. As três primeiras manutenções são gratuitas e os valores ficam fixos até a sexta revisão, o que dá uma ajudinha no orçamento. E, se precisar de peças, a rede de concessionárias já está preparada para atender a nova van, garantindo a disponibilidade em 97% dos casos.

A tabela de revisões é bem acessível, com as três primeiras gratuitas e valores justos a partir do quarto ano. Se você pegar essa van para uso comercial, os limites de quilometragem mudam, mas a durabilidade continua sendo uma marca registrada da Toyota.

No final das contas, a Hiace tem tudo para se tornar uma companhia confiável nas estradas brasileiras. E, se você já rodou bastante por aí, sabe como é bom contar com um veículo que combina conforto, robustez e tecnologia.