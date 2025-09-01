Christina Rocha recebe Gizelly Bicalho e Caio Cesar e Diego

O SBT está preparando uma semana cheia de debates e histórias emocionantes no programa "Casos de Família", apresentado por Christina Rocha. Com a participação da psicóloga Anahy D’Amico, a atração vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 14h45, no horário de Brasília. O programa promete trazer discussões sobre temas familiares relevantes e que geram identificação no público.

Segunda-feira: Papéis da Mulher em Debate

Na segunda-feira, dia 1º de setembro, o tema discutido será "Ele acha que sou dona de casa… mas eu quero ser dona do mundo!". A edição vai abordar os desafios que as mulheres enfrentam em suas vidas, tanto na esfera doméstica quanto na social. O programa trará histórias de mulheres que vivem a pressão das expectativas sociais e que buscam realizar seus próprios sonhos.

Terça-feira: Irmãos no Palco

Na terça-feira, 2 de setembro, será a vez da dupla de irmãos, Caio Cesar e Diego, se juntarem ao programa. O episódio intitulado "Coração de mãe é igual caixa de bombom: diz que gosta de todos, mas sempre tem um preferido" promete trazer um tom leve e divertido ao debate sobre o favoritismo entre filhos. Os irmãos vão compartilhar suas experiências e visões sobre a relação com a mãe e entre si.

Quarta-feira: Ex-BBB Gizelly Bicalho

No programa de quarta-feira, 3 de setembro, a advogada e ex-participante do Big Brother Brasil, Gizelly Bicalho, será a convidada especial. Com o tema "Olha que destino malvado… meu ex virou cunhado!", Gizelly, conhecida por seu humor, falará sobre experiências inusitadas em relacionamentos amorosos que se tornam ainda mais complicados por laços familiares.

Quinta-feira: Conflitos com Sogras

Na quinta-feira, 4 de setembro, o tema do programa será "Minha sogra é igual carne de pescoço: a gente até mastiga, mas é difícil de engolir". Este é um dos assuntos mais recorrentes na história do programa, e os convidados vão compartilhar suas dificuldades e conflitos entre sogras, genros e noras. O debate busca entender essas relações familiares muitas vezes tumultuadas.

Com a variedade de temas abordados ao longo da semana, "Casos de Família" promete entreter e provocar reflexões sobre as dinâmicas familiares que são tão presentes na vida de todos.