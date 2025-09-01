Royal Enfield deve lançar 4 motos no Brasil até o fim do ano

O mercado brasileiro de motos está agitado e se preparando para novidades em 2025. A Royal Enfield promete trazer quatro modelos que prometem agradar diferentes estilos e públicos. Estamos falando da Bear 650, Classic 650, Guerrilla 450 e Goan Classic 350.

A Bear 650 é uma opção bem interessante. Baseada em modelos que já conhecemos, ela vem com cores vibrantes e aquele estilo scrambler que dá um ar mais moderno. Se você está de olho em algo similar à Scram 411, essa pode ser uma boa pedida sem pesar no bolso.

Mas o que realmente impressiona é seu motor de 648 cm³, que entrega 47 cv de potência e 5,7 kgfm de torque. Com um câmbio manual de seis marchas, essa moto promete uma experiência de pilotagem capaz de impressionar até quem é exigente.

Partindo para o próximo lançamento, a Classic 650 mantém o motor da Bear, mas resgata aquele visual retrô dos anos 1950. Para quem adora um estilo vintage, essa moto é perfeita, combinando o charme do passado com a eficiência tecnológica de hoje. A expectativa é que essa beleza apareça no final de 2025.

Em setembro, a Guerrilla 450 vai fazer sua estreia. Uma crossover que mistura elementos naked e scrambler, ela vem com um motor de 452 cm³ e 40 cv. Ideal para quem percorre a cidade e quer pegar uma estrada, mas não é a melhor escolha para trilhas pesadas. A cidade vai ser seu terreno favorito.

E se você ama um visual icônico, a Goan Classic 350 vai ser uma estrela no Capital Moto Week. Substituindo a Classic 350, essa nova versão continua com o motor de 350 cm³, mas aposta em um design bobber com aquele toque clássico que a gente adora. Os pneus com faixa branca e as rodas de 19 e 16 polegadas completam o look.

O motor é um monocilíndrico que entrega 20 cv e 2,75 kgfm, perfeito para quem busca charme e elegância sem muita preocupação com performance.

Com essas novidades, a Royal Enfield tem tudo para ganhar corações no Brasil, trazendo opções que vão do estilo urbano ao retrô. É uma forma de unir tradição e modernidade em um só pacote, buscando atrair diferentes tipos de pilotos. Vai ser legal ver como cada uma dessas motos se comporta nas nossas estradas, não é mesmo?