Toyota Corolla Cross supera T-Cross em vendas de SUVs

O mês de agosto trouxe boas notícias para os apreciadores de SUVs no Brasil. O Toyota Corolla Cross se consagrou como o SUV mais vendido do mês, com impressionantes 7.737 unidades emplacadas. Para quem gosta de um bom embate nas vendas, a disputa foi acirrada com o Volkswagen T-Cross, que ficou bem perto, empatando em emoção com 7.702 unidades – apenas 35 carros separaram os dois na corrida.

Logo atrás, na terceira posição, temos o Hyundai Creta, que vendeu 6.649 unidades. É um número sólido, e quem já dirigiu um Creta sabe como ele é confortável e espaçoso, ideal para viagens em família ou passeios com os amigos.

Na quarta colocação, o Fiat Fastback mostrou sua garra, com 5.040 unidades vendidas. Um modelo que vem chamando atenção, especialmente por seu design moderno e arrojado. Em seguida, o Chevrolet Tracker aparece, somando 4.942 emplacamentos. Ah, quem já fez uma viagem de estrada sabe como o Tracker se comporta bem nos trechos mais longos, é um verdadeiro companheiro de viagem.

Fechando o grupo dos mais populares, o Nissan Kicks ocupou a sexta posição com 4.740 unidades. Um SUV compacto que geralmente é bem visto pela eficiência e pelo espaço interno.

Para quem é fã do Jeep Compass, ele registrou 4.717 unidades em agosto e é ideal para quem curte saídas fora do asfalto, já que ele tem essa pegada aventureira. O Volkswagen Nivus, um modelo que vem ganhando força, ficou na oitava posição com 4.557 vendidas. Não dá pra esquecer do Fiat Pulse, que não fez feio em nono lugar com 4.282 unidades. E o Volkswagen Tera completou o ranking dos 10 mais vendidos, com 4.157 unidades.

Ranking dos 20 SUVs mais vendidos em agosto de 2025

Toyota Corolla Cross — 7.737 Volkswagen T-Cross — 7.702 Hyundai Creta — 6.649 Fiat Fastback — 5.040 Chevrolet Tracker — 4.942 Nissan Kicks — 4.740 Jeep Compass — 4.717 Volkswagen Nivus — 4.557 Fiat Pulse — 4.282 Volkswagen Tera — 4.157 Honda HR-V — 4.028 Caoa Chery Tiggo 7 — 3.541 Jeep Renegade — 3.228 GWM Haval H6 — 2.907 Renault Kardian — 1.929 Caoa Chery Tiggo 8 — 1.916 Chevrolet Spin — 1.794 BYD Song Plus — 1.637 BYD Song Pro — 1.374 Renault Duster — 1.369

Para quem ama o universo automotivo, esses números falam alto. É interessante ver como as marcas se posicionam e como cada modelo conquista o coração dos motoristas de diferentes maneiras. Cada carro tem seu charme e suas vantagens, e explorar essas opções é sempre uma ótima aventura.