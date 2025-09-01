Idoso é condenado a pagar R$ 12 mil por agredir companheira de 80 anos em MS

Um homem de 76 anos foi condenado pela 15ª Vara Cível de Campo Grande a pagar R$ 12 mil por danos morais à sua companheira, de 80 anos, que sofreu agressões em um caso de violência doméstica. A decisão foi anunciada após uma sentença criminal já ter estabelecido a pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, e uma multa de R$ 8 mil.

O incidente ocorreu em outubro de 2022, quando o casal, que estava junto desde 2011, teve uma discussão sobre mensagens e transferências de dinheiro enviadas pelo réu à sua ex-companheira. Durante a briga, a idosa foi agredida, resultando em escoriações no rosto, hematomas e uma fratura no nariz em três pontos. Além das lesões físicas, a mulher também passou por um abalo psicológico.

Diante da gravidade da situação, medidas protetivas foram concedidas em favor da idosa. O juiz responsável pelo caso, Flávio Saad Peron, destacou que a decisão criminal já havia reconhecido a conduta ilícita do agressor e estabelecido um vínculo direto entre suas ações e as lesões sofridas pela vítima. Isso permitiu que a indenização cível fosse fixada no valor de R$ 12 mil.

Esse caso ilustra um panorama preocupante da violência contra mulheres no estado. De janeiro a agosto de 2023, foram registrados 24 casos de feminicídio, conforme estatísticas locais. Esses crimes ocorreram em 18 cidades do estado, resultando em uma média de três homicídios a cada mês. Embora as vítimas tenham idades variadas, a maioria estava entre 20 e 40 anos. Os agressores, geralmente, são companheiros ou familiares.

No total, o número de tentativas de feminicídio em Mato Grosso do Sul chegou a 49 até agosto deste ano, com seis dessas tentativas apenas no último mês. O quadro revela a necessidade de medidas mais efetivas para combater a violência doméstica e proteger as mulheres.