Volkswagen descontinuará carros conversíveis em breve

A história dos conversíveis da Volkswagen é cheia de charme, mesmo que esses modelos nunca tenham sido a escolha mais popular no Brasil. Ao longo dos anos, a marca lançou uma série de cabriolets marcantes na Europa, como o icônico Fusca, o Golf Cabriolet, o elegante Eos e o mais recente T-Roc Cabrio. Porém, a festa parece ter chegado ao fim com a confirmação de que não teremos uma nova geração do T-Roc conversível.

Mesmo em mercados onde os cabriolets ainda fazem sucesso, como Alemanha e Reino Unido, a Volkswagen decidiu dar uma pausa nesse tipo de carro. A empresa anunciou que vai focar mais em modelos elétricos e racionais, seguindo a tendência de modernização da indústria.

Volkswagen Karmann-Ghia

Um dos conversíveis mais memoráveis da marca foi o Karmann-Ghia, lançado quase uma década depois de sua estreia na Europa. Ele se destacava por ser o único modelo conversível produzido no Brasil. Com um motor 1500 de 52 cv, esse carro se tornou um verdadeiro ícone entre os colecionadores, especialmente devido à sua raridade — estima-se que apenas 177 unidades foram feitas até 1971.

O Karmann-Ghia tinha um processo de montagem que envolvia duas fábricas: a Volkswagen em São Bernardo do Campo produzia a mecânica, que depois seguia para a Karmann, responsável pela carroceria. O resultado? Um carro exclusivo e com uma aura especial.

Volkswagen Eos

O Eos apareceu em 2006 como uma tentativa ousada da Volkswagen de entrar em um segmento que já estava encolhendo. Com um design único e uma capota rígida retrátil de cinco partes, ele agregava inovação. Mas a complexidade do mecanismo trouxe problemas de custo e manutenção. Chegou ao Brasil em 2009, equipado com um motor 2.0 TSI de 200 cv, e por aqui, se tornou uma raridade, com cerca de 120 unidades emplacadas.

Volkswagen Golf Cabriolet

O Golf Cabriolet foi a última vestimenta conversível do clássico Golf, produzida entre 2011 e 2016. Ele manteve o tradicional teto de lona e a identidade esportiva que todos amamos. Com versões como a GTI e a R, essa última vinha com um potente motor 2.0 TSI de 265 cv, que permitia acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,4 segundos. Pena que o modelo nunca cruzou o Atlântico para encantar os fãs brasileiros.

Volkswagen Fusca Cabriolet

O querido Fusca Cabriolet foi o primeiro conversível da Volkswagen, lançado em 1949. O modelo se tornou um clássico, especialmente o Super Beetle, fabricado até os anos 80. A marca revisitou esse ícone com o New Beetle Cabriolet em 2003 e depois com o Beetle Cabriolet em 2013, trazendo uma versão mais contemporânea que manteve a identidade do antigo.

Volkswagen T-Roc Cabrio

Por fim, temos o T-Roc Cabrio, que chegou ao mercado em 2020 e se destaca por ser um SUV conversível. Com seu comprimento de 4,27 metros, ele abriga quatro pessoas e possui um porta-malas de 280 litros. Essa combinação de SUV com a diversão de um cabriolet, embora inusitada, encontrou seu público, especialmente na Europa, onde a tradição dos conversíveis ainda tem espaço. O futuro do modelo ainda está garantido até 2027, mas a nova geração do T-Roc não trará versões abertas, o que pode encerrar essa era.

Ao longo dos anos, a Volkswagen deixou sua marca no mundo dos conversíveis, sempre trazendo inovações e, é claro, aquela pitada de emoção ao dirigir ao ar livre. Para quem sempre sonhou com um desses modelos, fica a saudade e as lembranças dos ventos batendo no rosto enquanto atravessamos estradas abertas.