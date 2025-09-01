Renault e Geely lançam primeiro motor GLP/GNV com injeção direta

Uma grande novidade no mundo automotivo está vindo lá da Romênia. A Horse Technologies, uma empresa que nasceu de uma parceria entre o Grupo Renault e o fundo Geely, iniciou a produção do primeiro motor de injeção direta movido a gás natural. É isso mesmo! O motor HR12 LPG promete revolucionar a forma como pensamos em potência e sustentabilidade.

Esse motor turbo de três cilindros tem 1,2 litros e é capaz de funcionar tanto com gasolina quanto com GLP (gás liquefeito de petróleo), que é bem parecido com o nosso famoso GNV. O que realmente chama atenção é a injeção direta, uma tecnologia que, até agora, não era usada em motores de produção em grande escala. Isso significa que a eficiência e a performance lá embaixo do capô vão ser muito melhores.

Tecnologia de ponta e eficiência ambiental

O HR12 LPG não é só focado em potência, mas também em ser eco-friendly. Ele traz um sistema híbrido leve de 48 Volts, que dá aquele empurrãozinho extra quando você pisa fundo no acelerador. Isso ajuda a reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO2, que é algo que a maioria de nós se preocupa, especialmente nos engarrafamentos da cidade.

Falando em números, esse motor entrega 140 cv a 5.500 rpm e impressionantes 23,4 kgfm de torque a partir de 2.100 rpm. E quando está abastecido com gás natural, ele consegue cortar até 9% das emissões de CO2 se comparado ao uso de gasolina. Um baita resultado, não é mesmo?

Se você já parou para pensar na importância de uma boa distribuição de espaço no carro, vai gostar de saber que o tanque de GLP está posicionado onde normalmente fica o estepe. Assim, o interior do veículo não perde em conforto e espaço.

Projetado para a Europa e além

Com engenharia de ponta desenvolvida lá na Romênia, o motor está de acordo com as rígidas normas Euro 6e e já se prepara para os padrões Euro 7 que estão por vir. A produção acontece na fábrica da Horse em Mioveni, que tem capacidade para fabricar 450.000 motores por ano. Isso dá uma ideia da confiança que eles têm nesse projeto.

Patrice Haettel, o CEO da Horse Technologies, fez questão de destacar a importância dessa inovação. Ele afirma que o HR12 LPG é um exemplo do compromisso da empresa em investir em novas tecnologias de propulsão, especialmente com as crescentes demandas por combustíveis alternativos.

Por que se trata de um avanço tecnológico?

Atualmente, não existe outro motor de injeção direta para GLP como o HR12 LPG sendo produzido em grande escala. A maioria dos motores bicombustíveis ainda usa a injeção indireta, que limita bastante a eficiência. O HR12 vem mudar esse cenário ao combinar injeção direta, sistema híbrido leve e produção em massa. Isso se traduz em uma combustão mais precisa e otimizada, resultando em mais potência e menos desperdício.

Para quem está sempre na estrada, essas são boas notícias. Afinal, um motor que promete ser mais eficiente e sustentável facilita a vida de quem ama dirigir e ainda se preocupa com o meio ambiente.