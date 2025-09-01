Fiat reduz preço da Strada em R$ 20.720 para CNPJ em setembro

A Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.3 Firefly, na clássica cor Preto Vulcano, está com uma oportunidade que muitos motoristas vão adorar. Com ano 2025/2026 e sem opcionais, o preço à vista é de R$ 111.990,00. Mas, se você é um produtor rural ou tem uma empresa com CNPJ ativo, pode aproveitar a venda direta de R$ 91.270,00. Uma baita economia, não acha?

Vale destacar que essa oferta não é válida para compras de PcD, taxistas ou outras empresas, como locadoras e seguradoras. O promo vale para as compras feitas entre 06/08/2025 e 03/09/2025, ou até acabar o estoque de apenas 20 unidades. Então, se está pensando em uma nova picape, é melhor correr.

Financiamento e Condições

Se financiar a sua Strada é mais a sua praia, a Stellantis Financiamentos oferece condições bem atraentes. Com uma entrada de R$ 63.889,00, você consegue 12 parcelas de R$ 2.615,69, começando a pagar em 30 dias. E o melhor: 0% de juros! O total a prazo fica em R$ 95.277,33.

Mas fique esperto! O Custo Efetivo Total (CET) pode chegar a 2,16% ao mês e 29,31% ao ano, incluindo IOF e outros custos. Tudo depende da aprovação de crédito, então vale dar uma conferida antes.

Desempenho e Estilo

Sob o capô da Fiat Strada Endurance, você encontra o motor 1.3 Firefly, que entrega até 107 cavalos de potência com etanol. A transmissão é manual com cinco marchas e a tração é dianteira. Você sabia que ela pode atingir até 166 km/h? Isso pode salvar alguns minutos em um dia agitado.

O torque é de 13,7 kgfm a 4.000 giros com etanol, caindo para 13,2 kgfm com gasolina. Para quem gosta de aceleração e retomada, isso faz diferença nas ultrapassagens ou quando é hora de pegar a estrada.

Conforto e Segurança

Agora, mudando a atenção para conforto, a Fiat não deixou a desejar. A Strada vem equipada com airbag duplo, ar-condicionado e bancos em tecido preto com o toque clássico da Fiat Flag. O controle eletrônico de estabilidade e a direção elétrica oferecem uma dirigibilidade tranquila e segura.

E se estiver pensando em levar cargas ou aventuras ao ar livre, a picape também conta com ganchos para amarração na caçamba, luz de iluminação e até um estepe de dimensões normais. Esses detalhes são essenciais, especialmente para quem roda bastante por estradas de terra ou leva equipamentos em viagens.

Itens de Série

Outros itens disponíveis incluem freios ABS com EBD para garantir a segurança nas frenagens, além de maçanetas e retrovisores externos na cor preta, que conferem um visual mais robusto. O volante conta com regulagem de altura, garantindo conforto para motoristas de diferentes estaturas.

É sempre bom lembrar: se você dirige muito em estrada, a qualidade e a ergonomia dos itens fazem a diferença. E a Fiat Strada parece ter pensado em tudo isso.

Se você está na busca por uma picape que una custo-benefício, potência e conforto, a Strada Endurance é um investimento interessante!