Preço e ficha técnica de veículos no Fipe Carros

O Renault Kardian Evolution AT 2026 chegou para preencher uma lacuna interessante no mercado. Esse SUV é a versão intermediária da linha, posicionando-se entre a Techno e a nova Iconic, e o preço sugerido é de R$ 124.690. Ele vem com algumas novidades que ajudam a competir mais de perto com rivais como o Volkswagen Tera e o novíssimo Fiat Pulse.

Debruçando-se sob o capô, o Kardian está equipado com um motor 1.0 turbo de três cilindros. Ele entrega 125 cv e 22,4 kgfm de torque, tudo isso junto com uma transmissão automatizada EDC de seis marchas. Isso garante uma resposta rápida, ideal para quem está sempre em movimento. E quem não gosta de um carro que oferece estabilidade e conforto durante as viagens, seja na cidade ou na estrada?

E falando nisso, para quem enfrenta o trânsito do dia a dia, a eficiência do Kardian também impressiona. Segundo o Inmetro, com etanol, ele faz 8,8 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada. Usando gasolina, os números melhoram, chegando a 12,2 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada. Isso significa menos paradas nos postos e mais tempo na estrada.

Entre janeiro e julho de 2025, o Kardian registrou 11.616 unidades vendidos. Comparativamente, o Fiat Pulse dominou o mercado com 25.104 unidades, enquanto o Volkswagen Tera, que surgiu bem mais tarde, conseguiu 5.994.

Itens de série do Renault Kardian Evolution AT 2026

O Kardian Evolution AT 2026 já vem equipado com uma lista interessante de itens de série. Ele possui transmissão EDC de seis velocidades com paddle shifts, mas falta um protetor de cárter e alguns detalhes como a cobertura do porta-malas e a iluminação do porta-luvas, que seria bem-vindo, né?

Além disso, a experiência de dirigir fica ainda melhor com um ar-condicionado digital, retrovisores com ajuste elétrico, faróis em LED e rodas de 16”. Ah, e não podemos esquecer do vidro do motorista que tem função one-touch e antiesmagamento, perfeito para quem costuma se estressar com pedestres ou ciclistas em horários de pico.

A segurança também é um destaque, com seis airbags, sensor de estacionamento traseiro, controles de estabilidade e tração, além do monitoramento de pressão dos pneus. O cluster digital de 7” é outro charme que traz modernidade ao painel.

Caso você queira adicionar um toque a mais, há alguns opcionais disponíveis. Por exemplo, o pack multimídia (OpenR Link + câmera de ré) custa R$ 1.200, e o pack safety (que inclui ADAS + pack multimídia) sai por R$ 4.100. Esses extras podem fazer a diferença, especialmente para quem é fã de tecnologia.

Ficha técnica do Renault Kardian Evolution AT 2026

Aqui vai um resumo do que esperar do Kardian:

Motor : 1.0 TCe

: 1.0 TCe Câmbio : Automatizada DCT, 6 marchas

: Automatizada DCT, 6 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 125 cv a 5.000 rpm (etanol)

: 125 cv a 5.000 rpm (etanol) Torque : 22,4 kgfm a 2.250 rpm (etanol)

: 22,4 kgfm a 2.250 rpm (etanol) Velocidade máxima : 180 km/h

: 180 km/h Consumo (Cidade) : 8,8 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina)

: 8,8 km/l (etanol) / 12,8 km/l (gasolina) Consumo (Estrada) : 9,7 km/l (etanol) / 13,9 km/l (gasolina)

: 9,7 km/l (etanol) / 13,9 km/l (gasolina) Dimensões : 4.119 mm (comprimento) x 2.025 mm (largura) x 1.596 mm (altura)

: 4.119 mm (comprimento) x 2.025 mm (largura) x 1.596 mm (altura) Entre-eixos : 2.604 mm

: 2.604 mm Capacidade do tanque : 50 litros

: 50 litros Capacidade de bagagem : 410 litros

: 410 litros Rodas: Liga leve R17

Com tudo isso, o Renault Kardian Evolution AT 2026 promete ser uma ótima opção para quem busca conforto, eficiência e um visual atraente nas estradas brasileiras.