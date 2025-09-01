Bagagem solta no carro gera multa de R$ 195,23

Com o fim do ano chegando, é hora de pensar em viagens longas e aqueles passeios de férias que todo mundo ama. E, se você é como a maioria dos motoristas, já deve ter se perguntado: pode colocar bagagens soltas no banco traseiro do carro? A resposta é não. Além de ser uma prática perigosa, isso pode resultar em multa e pontos na CNH.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transportar cargas no banco de passageiros é considerado uma infração grave. A multa é de R$ 195,23 e ainda pode levar a cinco pontos na carteira. E o carro? Pode ser retido até que você regularize a situação.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) não está de brincadeira. Ela alerta que qualquer compra, mochila ou mala solta no banco pode virar um projétil durante frenagens bruscas ou colisões. Imagine só, a segurança dos passageiros pode estar em jogo.

Por isso, o porta-malas é sempre a melhor opção! Para as bagagens maiores, você pode utilizar bagageiros de teto ou redes organizadoras, desde que respeite os limites de altura, largura e peso do fabricante e do Contran.

O artigo 109 do CTB define que a bagagem não pode obstruir a visão, comprometer a estabilidade do veículo, fazer barulho excessivo ou se projetar para fora. E não se esqueça: qualquer coisa que você transportar precisa estar bem fixada com cintas, redes ou acessórios adequados.

Até mesmo aqueles itens pequenos, como sacolas ou mochilas, não podem ficar soltos nos bancos ou no tampão do porta-malas. Se não tomar cuidado, a infração é considerada grave, com multa, pontos e até a retenção do carro.

Se você tem um carro com bancos traseiros rebatíveis, é permitido levar objetos na cabine, desde que estejam devidamente presos e ocupem o espaço expandido sem atrapalhar a visão ou a segurança dos passageiros.

Além da segurança, o transporte correto evita prejuízos financeiros e desconforto durante a viagem. Organizar as bagagens de maneira correta não só protege os ocupantes, mas também garante que você tenha visibilidade ao dirigir e evita multas desnecessárias. Afinal, quem quer fazer uma viagem estressante antes mesmo de chegar ao destino?