Ram Rampage R/T especial celebra a NFL no Brasil

A Ram acaba de lançar uma edição especial da sua picape Rampage, em parceria com a NFL. Essa colaboração vem a calhar, já que a marca é patrocinadora oficial da liga no Brasil. E, por ser a primeira picape da Ram produzida na América do Sul, ela ganha um toque especial com detalhes exclusivos.

O vice-presidente da Ram na América do Sul, Juliano Machado, comentou que a Rampage é uma junção de força, tecnologia e estilo, bem no espírito da NFL e dos fãs. Ele destacou que esta é a primeira vez que a picape recebe uma edição especial tão significativa. Para quem ama carros, isso é um prato cheio!

Edição Especial Rampage R/T NFL

O diretor geral da NFL no Brasil, Luis Martinez, também ressaltou a importância do mercado brasileiro e os crescentes sucessos da liga aqui. Essa parceria marca o começo de várias ações para a temporada 2025/2026, e a expectativa é grandiosa.

A nova série limitada, chamada Rampage R/T NFL Edition, tem apenas 300 unidades disponíveis, nas cores Prata Billet e Branco Pérola com teto preto. A Rampage já tem um currículo impressionante, com 25 prêmios desde seu lançamento.

Desempenho e Especificações

Agora, vamos falar do que realmente importa: a performance. O motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Gasolina entrega 272 cv e um torque respeitável de 400 Nm. Isso faz da picape a mais rápida entre as compactas brasileiras, conseguindo acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos e alcançando uma velocidade máxima de 220 km/h. Quem já pegou estrada sabe como um bom câmbio automático faz diferença, e esse modelo vem equipado com nove marchas e tração 4×4 Auto.

Externamente, a picape fica ainda mais atraente com adesivos da NFL e logotipos exclusivos. As ponteiras de escape de inox com acabamento black piano dão um ar ainda mais esportivo.

Conforto e Estilo Interno

No interior, a Rampage não economiza em luxo: os bancos são revestidos em suede e couro, com o logotipo da NFL. Pedaleiras de alumínio e iluminação em LED criam um ambiente sofisticado. Além disso, cada unidade vem com um kit especial que inclui cooler, boné e copo térmico. Pode parecer detalhes, mas quem já fez um road trip sabe que esses mimos fazem a viagem ser muito mais prazerosa!

Dimensões e Mercado

As dimensões da picape continuam as mesmas, com 5,03 m de comprimento e uma caçamba de 980 litros, perfeita para quem precisa transportar cargas. O peso suportado é de até 750 kg nas versões a gasolina.

No mercado, a Ram Rampage já emplacou 13.405 unidades entre janeiro e julho de 2025, ficando em segundo lugar no segmento, logo atrás da Fiat Toro, que vendeu 27.320 unidades. Isso mostra que a picape está ganhando espaço de uns tempos pra cá.

Tecnologia e Conectividade

Entre os recursos, a Rampage R/T 2026 é equipada com 6 portas USB (3 delas do tipo C para carregamento rápido), 7 airbags, faróis automáticos, e uma central multimídia Uconnect de 12,3″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ah, e temos também ar-condicionado digital dual zone e banco elétrico do motorista com ajuste em 12 vias, garantindo que você esteja sempre cómodo ao volante.

A Rampage R/T NFL Edition chega às concessionárias em outubro, com um preço sugerido de R$ 275.690. As reservas já estão abertas nas 142 concessionárias da Ram pelo Brasil. Assim, você pode garantir uma das 300 unidades exclusivas e sair desfilando por aí com uma picape que não só é potente, mas também tem a cara da paixão brasileira pelo futebol americano.