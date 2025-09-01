Ram apresenta Rampage R/T NFL Edition a R$ 275.990 e 300 unidades

A Ram está lançando uma edição especial da sua picape Rampage R/T, inspirada no universo da NFL, a liga de futebol americano. Desde abril de 2025, a marca tem colaborado com a NFL aqui no Brasil e, depois de muito aguardo, essa novidade promete fazer a alegria dos fãs de carros e esportes.

Serão apenas 300 unidades disponíveis, e a previsão é que cheguem às concessionárias na segunda quinzena de outubro. Essa edição especial terá um preço de R$ 275.690, um tocado a mais em relação à versão padrão. Ela pode ser encontrada nas exclusivas cores Prata Billet e Branco Pérola.

Os detalhes que fazem a diferença são muitos! Os bancos trazem o logo da NFL bordado, enquanto as pedaleiras e as soleiras têm um toque iluminado em LED. Para os fãs, o escudo da liga aparece devidamente no capô e na lateral da caçamba. Olhando mais de perto, as maçanetas e as rodas pretas dão um charme a mais, mantendo o design de 19 polegadas. E para completar, as ponteiras do escapamento agora estão em preto brilhante, destacando ainda mais a esportividade da picape.

Agora, além da picape em si, quem adquirir a NFL Edition ganhará um "Welcome Kit" super bacana. Esse kit inclui uma placa exclusiva com a identificação da edição, um boné estilizado com o logo da liga, um copo térmico e até um cooler personalizado. Tudo isso já na hora de pegar o carro na concessionária, garantindo uma experiência única para os compradores.

Por dentro, a Rampage R/T mantém suas características conhecidas. O motor 2.0 Hurricane de 4 cilindros a gasolina produz 272 cv e generosos 40,8 kgfm de torque, combinado a um câmbio automático de nove marchas. Não dá para esquecer da tração integral e do assistente de descida em rampa — perfeito para quem curte um off-road durante o passeio no fim de semana.

Entre as tecnologias, a picape é equipada com sete airbags, pacote ADAS, ar-condicionado digital duel zone e um sistema de som assinado pela Harman Kardon. O painel digital de 10,3 polegadas e a central multimídia de 12,3 polegadas prometem transformar cada viagem em uma verdadeira experiência de bem-estar no volante. Sem contar os faróis e lanternas em LED, que iluminam muito bem, dando aquela segurança extra na estrada.

As dimensões da picape seguem as mesmas: 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura e 1.780 mm de altura, com um entre-eixos de 2.994 mm. A caçamba continua com capacidade para 980 litros, espaço mais que suficiente para levar tudo que você precisar, seja na prática de esportes ou em uma viagem com a família.

Se você já está pensando em garantir a sua, prepare-se! Essa série é limitada e promete atrair tanto os amantes de picapes quanto os fãs da NFL. A expectativa é alta, e quem é apaixonado por carros vai querer conferir de perto essa belezura nas concessionárias.