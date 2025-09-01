Ponta-grossense acende pira da pátria no Palácio Iguaçu

Na manhã desta segunda-feira, 1º de setembro de 2025, o Palácio Iguaçu, em Curitiba, recebeu a cerimônia de abertura da Semana da Pátria no Paraná. O evento contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, alunos de escolas cívico-militares, estudantes de educação especial, integrantes da Guarda Mirim e representantes das forças de segurança do estado e das Forças Armadas.

Um dos momentos mais marcantes da solenidade foi o acendimento da Pira do Fogo Simbólico da Pátria, realizado pelo coronel da reserva do Exército, Edgar Marcelo Pereira. Natural de Ponta Grossa, Edgar é conhecido por sua trajetória como atleta de tiro, tendo competido em diversas competições nacionais e internacionais. Atualmente, ele também atua como instrutor, transmitindo sua experiência para novos talentos na modalidade.

Durante a cerimônia, Edgar enfatizou a importância do momento e seu significado para a independência do país. “O fogo percorre o Brasil inteiro, e hoje acendemos essa chama para iniciar as celebrações no Paraná. São mais de 200 anos de Independência, e nosso território foi marcado por muitas lutas, mas hoje suas fronteiras estão demarcadas, graças ao povo brasileiro, forte e corajoso”, declarou.

O evento também incluiu o hasteamento da bandeira e a execução do Hino Nacional, além de outras homenagens cívicas, que fazem parte da programação em homenagem à Independência do Brasil. O fogo simbólico permanecerá aceso até o dia 7 de setembro, quando as celebrações oficiais se encerram.