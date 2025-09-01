Ram Rampage R/T faz homenagem à NFL no Brasil

A Ram acaba de lançar uma edição especial da Rampage, em parceria com a NFL. Essa picape é a primeira da marca a ser produzida na América do Sul e vem caprichada com detalhes únicos que celebram essa união. Para os apaixonados por carros e esportes, essa novidade promete agradar em cheio.

Juliano Machado, o vice-presidente da Ram na América do Sul, comentou que a Rampage reúne força, tecnologia e estilo – tudo que os fãs da NFL e da marca adoram. Ele destacou que é a primeira vez que a picape ganha uma edição tão especial. É uma oportunidade para os torcedores não apenas dirigirem, mas também mostrarem seu amor pelo esporte.

Luis Martinez, diretor geral da NFL no Brasil, reforçou a importância do nosso mercado e como a liga está crescendo por aqui. Essa parceria traz diversas ações programadas para a temporada 2025/2026, o que só aumenta a expectativa entre os fãs.

Rampage R/T NFL Edition

A nova série limitada, chamada Rampage R/T NFL Edition, possui apenas 300 unidades, disponíveis nas cores Prata Billet e Branco Pérola, com um teto preto que dá um charmoso toque esportivo. São só 300 picapes, então se você é fã, não pode perder essa chance.

Quando falamos de potência, o motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Gasolina se destaca, entregando 272 cv e um torque de 400 Nm. Essa picape é a mais rápida da sua categoria no Brasil, indo de 0 a 100 km/h em apenas 6,9 segundos e alcançando até 220 km/h. Para quem dirige em estradas, a responsividade e a velocidade fazem toda a diferença.

Design e Estilo

Externamente, a picape tem adesivos da NFL e logos exclusivos nas portas, além de ponteiras de escape em aço inox com um acabamento bem elegante. Esses detalhes não só reforçam o visual esportivo, mas também atraem os olhar dos apaixonados por carros.

No interior, a sofisticação continua. Os bancos são revestidos em suede e couro, com o logotipo da NFL estampado, além de pedaleiras em alumínio que dão um toque esportivo ao ambiente. E ainda tem iluminação em LED, que deixa tudo mais moderno. Para completar, cada unidade vem com um kit especial que inclui cooler, boné e copo térmico – perfeito para quem curte um bom passeio.

Dimensões e Capacidade

As dimensões da Rampage permanecem as mesmas, com 5,03 m de comprimento, 1,89 m de largura, 1,78 m de altura e um entre-eixos de 2,99 m. A caçamba tem capacidade para 980 litros, oferecendo bastante espaço para cargas. E o peso suportado é de até 750 kg nas versões com motor a gasolina. Isso significa que você pode levar tudo que precisa para a sua próxima aventura.

Desempenho no Mercado

No mercado, a Ram Rampage está fazendo bonito, com 13.405 unidades emplacadas entre janeiro e julho de 2025, segundo a Fenabrave. Ela ocupa o segundo lugar no segmento, só atrás da Fiat Toro, que teve 27.320 unidades vendidas. A Chevrolet Montana vem em terceiro, com 11.786.

E não é só isso! A Rampage R/T 2026 vem equipada com seis portas USB – sendo três do tipo C para carregamento rápido, 7 airbags, acendimento automático dos faróis, uma central multimídia Uconnect de 12,3″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, ar-condicionado digital dual zone e um banco elétrico do motorista com ajuste de 12 vias.

A Rampage R/T NFL Edition começa a chegar nas concessionárias em outubro, com um preço de R$ 275.690. Se você está interessado, já dá para fazer o pedido em uma das 142 concessionárias da Ram no Brasil e garantir uma das unidades exclusivas. Para quem ama a combinação de picape robusta e paixão pelo futebol, essa edição é uma verdadeira raridade.