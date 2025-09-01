Mundo Automotivo

Kia Stonic 2026 apresenta novo design e evolução sustentável

Autor Rodrigo Campos
Novo Kia Stonic 2026 tem cara de carro elétrico em mudança profunda
Um pouco esquecido por aqui, o Kia Stonic acaba de receber uma repaginada pesada para a linha 2026 no mercado europeu. A estreia do modelo será no Salão de Munique e promete trazer um visual bem moderno, alinhado à nova identidade da Kia, especialmente dos seus veículos elétricos.

Mudanças Externas

As novidades começam do lado de fora. O Stonic ganhou um design mais arrojado, com mudanças tanto na frente quanto atrás. Agora, todos os faróis são em LED e estão conectados à grade frontal. As lanternas traseiras foram redesenhadas, descendo um pouco mais pelas laterais, dando um toque que lembra os elétricos da marca, como o Kia EV5. As rodas de liga leve também foram atualizadas, disponíveis em 16 e 17 polegadas. E para quem curte personalização, duas novas cores foram adicionadas: Verde Aventureiro e Azul Iate.

A Cabine Renovada

Mas o verdadeiro destaque está dentro do carro. O interior, antes considerado simples, recebeu uma transformação completa. O painel agora tem duas telas de 12,3 polegadas, tirando de cena aqueles mostradores analógico-digitais e a central multimídia de 8 polegadas. O Stonic também ganhou comandos sensíveis ao toque para o ar-condicionado, um volante repaginado e painéis de porta mais modernos. E quem gosta de tecnologia vai amar o carregador sem fio para smartphones, portas USB-C, iluminação ambiente e a integração com o aplicativo Kia Connect, que traz recursos como chave digital e diagnóstico remoto.

Motorização e Desempenho

Em termos de motor, a situação se mantém praticamente a mesma. O Stonic europeu, assim como o que conhecemos aqui, continua usando um motor 1.0 turbo de três cilindros. Na Europa, ele está disponível em duas versões: a convencional, com 100 cv, e uma configuração híbrida leve de 48 volts, que entrega 115 cv. No Brasil, essa versão híbrida consegue chegar até 118 cv. Para quem se pergunta como funciona, o sistema híbrido não move o carro sozinho, mas dá uma força extra quando necessário e ajuda a economizar combustível em descidas ou paradas — coisa que, convenhamos, é sempre bem-vinda no trânsito.

Transmissão e Disponibilidade

Tanto a versão convencional quanto a híbrida podem ser combinadas com câmbio manual de seis marchas ou uma transmissão automática de dupla embreagem com sete velocidades. Agora, se você é fã de praticidade, sabe que uma transmissão ágil pode ser a diferença entre um passeio tranquilo e um estresse no trânsito.

Por aqui, a Kia ainda não anunciou se o Grupo Gandini, que cuida da marca no Brasil, pretende lançar essa nova versão. Até lá, o Stonic está disponível apenas como linha 2024/2025, na versão C.253, com preço fixado em R$ 154.990.

A finalização pode não ter datas definidas de chegada, mas as expectativas para esse SUV estão altas. A verdade é que o Kia Stonic renovado promete ser uma opção bastante interessante para quem busca estilo e tecnologia em um só pacote.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

