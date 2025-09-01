Volkswagen Golf GTI inicia pré-venda no Brasil por R$ 430 mil

Após seis anos fora do mercado, o Volkswagen Golf GTI está voltando para animar os fãs brasileiros. As vendas começam no próximo 6 de setembro, e a melhor parte? O hatch chega importado diretamente da Alemanha, representando a oitava geração. Com esse retorno, vai encarar concorrentes de peso, como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla.

Essa nova versão do GTI traz um motor 2.0 turbo EA888, que entrega 245 cv e um torque de 37,7 kgfm, combinado com um câmbio DSG de sete marchas. Para quem gosta de acelerar, essa máquina vai de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos, com uma velocidade máxima de 250 km/h. Pronto para sentir a emoção na pista ou nas estradas?

Visualmente, o novo GTI chega de cara nova com o facelift da geração MK8.5. Os faróis full LED mais finos e a grade iluminada não passam despercebidos. As luzes de neblina com formato de bandeira quadriculada dão aquele toque esportivo que a gente ama. E dentro do carro? Os clássicos bancos xadrez continuam, acompanhados de um painel digital de 10,2” e uma central multimídia de 12,9”, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Nada como curtir suas playlists enquanto dirige, não é?

A lista de equipamentos também é de fazer qualquer um ficar de olho: teto solar, som premium Harman Kardon, rodas de 18 polegadas e até um seletor de modos de condução para você ajustar a experiência ao seu gosto. Ah, e a iluminação ambiente vem com nada menos que 30 opções de cores. Um charme! O único opcional é o pacote de bancos de couro com ajuste elétrico para o motorista. As cores disponíveis incluem Branco Puro, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Vermelho Kings.

Mas atenção, o lançamento vai ser bem exclusivo: só quem já possui ou teve um GTI, GLI ou GTS vai poder garantir o seu. Cada CPF ou CNPJ poderá levar para casa apenas uma unidade, e algumas concessionárias terão apenas um carro disponível. Prepare-se para a fila!

O preço do novo GTI ainda não foi oficialmente divulgado, mas segundo informações do canal A Roda, a apuração indica que deve girar em torno de R$ 430 mil. Essa quantia coloca o GTI em uma faixa bem competitiva, muito próximo do Honda Civic Type R (R$ 429.900) e mais em conta que a versão mais cara do Toyota GR Corolla, que pode chegar até R$ 461.990.

Uma ótima oportunidade para quem quer reviver a emoção ao volante com um ícone das ruas!