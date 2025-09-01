Volkswagen revela esboço da versão elétrica do T-Cross

A Volkswagen está prestes a dar um passo emocionante no mercado elétrico com um novo SUV de entrada que deve fazer a cabeça dos apaixonados por carros. A ideia é criar um modelo mais acessível, um "irmão" menor do ID.4, perfeito para a cidade e cheio de estilo.

Os primeiros desenhos oficiais desse SUV chegaram pelas mãos de Andreas Mindt, o chefão do design da marca. Ele postou tudo nas redes sociais, descrevendo o conceito como “quase pronto para produção”. Sem revelar o nome ainda, Mindt posiciona o modelo como a versão elétrica do popular T-Cross. O design, mesmo em seu estágio inicial, já deixa claro que a Volkswagen está apostando em um visual robusto e moderno.

Quando olhamos para o design, o que salta aos olhos são as rodas grandes e as proporções que parecem bem equilibradas, mesmo que os esboços estejam um pouco exagerados. A dianteira é marcada por faróis finos de LED e um para-choque reforçado, enquanto o perfil do carro lembra outros conceitos da marca. E na traseira, as lanternas contínuas, junto com um difusor futurista, dão um charme a mais, embora o modelo final deva passar por algumas suavizações.

Por dentro, o SUV irá utilizar a plataforma MEB Entry, já conhecida em alguns conceitos como ID.1Every e ID.2All. E a diversão não para por aí: haverá opções com tração dianteira ou integral e motores individuais ou duplos. A promessa é de um carro ágil, ideal para os desafios do dia a dia nas ruas da cidade.

A produção desse SUV será na fábrica de Pamplona, na Espanha, junto com os T-Cross e Taigo a combustão. E, claro, a unidade também vai dar vida ao Skoda Epiq, um modelo bem relacionado que já foi apresentado em conceito. Infelizmente, ainda não temos uma data específica de lançamento, mas tudo indica que 2026 deve ser o ano que vamos ver esse bicho rodando por aí.

Falando em preço, a expectativa é que ele fique entre € 25.000 e € 30.000 na Alemanha, o que se traduz em aproximadamente US$ 27.000 a US$ 32.000. Essa estratégia tem tudo para atrair quem busca um SUV elétrico com qualidade e tecnologia da linha ID, mas sem estourar o orçamento.

Quando o SUV finalmente chegar ao mercado, a concorrência vai ser braba. Modelos como o Kia EV2 e EV3, o Toyota Urban Cruiser, o Jeep Avenger, o Ford Puma Gen-E e o Volvo EX30 estarão de olho nele. A Volkswagen está de olhos abertos e pronta para fazer barulho no segmento de elétricos compactos, trazendo um design que agrada e tecnologia de ponta a um preço competitivo.