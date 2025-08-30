Volkswagen reduz preço da Amarok Extreme 2026 em R$ 42.599

A Volkswagen Amarok Extreme 2026 chega ao mercado mantendo o mesmo visual da versão anterior, sem grandes mudanças. A grande novidade está no tanque de Arla 32, que agora tem capacidade para 18 litros e ajuda a picape a cumprir as normas de emissão do Proconve L8. Isso, claro, é uma mão na roda para quem se preocupa com o meio ambiente.

Durante a Expointer, que rola em Esteio (RS) de 30 de agosto a 7 de setembro, a Volkswagen vai fazer um verdadeiro festival de ofertas! Quem se interessar pode aproveitar condições especiais de compra e até testar a Amarok em uma pista off-road. É uma ótima chance de ver do que essa máquina realmente é capaz.

A versão topo de linha, a V6 Extreme 4×4, tem preço sugerido de R$ 354.990. Mas se você é empresário ou produtor rural e comprar durante a feira, pode levar por R$ 312.391 — uma economia de R$ 42.599! Para a galera que compra como pessoa física, o bônus é de R$ 30 mil, além da famosa taxa zero. Quem já passou por um negócio desses sabe como isso faz diferença no bolso.

O agronegócio é um setor crucial para a Volkswagen, que significa muita grana: R$ 2,72 trilhões em 2024, ou seja, 23,2% do PIB do país. Por isso, a marca está sempre presente em feiras e eventos do setor, buscando se aproximar do público rural.

No evento, a Volkswagen vai ter um estande de 450 m², com 16 pontos de atendimento e uma boa seleção de produtos, acessórios e itens da VW Collection. E não vai faltar coisa boa: eles vão distribuir brindes e exibir o modelo ID.Buzz, que pode ser adquirido pelo programa de assinatura Sign & Drive da Volkswagen Financial Services. Para quem curte um pouco de aventura, a pista de Test-Drive será a chance perfeita para sentir a força da Amarok V6 no off-road.

Falando em desempenho, a Amarok Extreme 2026 é equipada com um motor 3.0 TDI V6 de 24 válvulas. São 258 cavalos de potência a 4.500 rpm e um torque de 59,1 kgf·m a 3.000 rpm. O câmbio automático de 8 marchas promete deixar a condução bem suave. E se você está se perguntando sobre a economia de combustível, segundo o Inmetro, ela faz 8 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada. Com um tanque de 80 litros, você pode rodar até 640 km na cidade e até 672 km na estrada.

Por dentro, a Amarok Extreme traz um volante multifuncional em couro, com comandos para troca de marcha. Para quem valoriza conforto e segurança, são 6 airbags, ar-condicionado digital de duas zonas e um sistema de som touchscreen “Composition Touch II” com tela de 9″, Bluetooth e navegação. Os detalhes, como bancos parcialmente revestidos em couro e rodas de liga leve de 20″, mostram que a VW caprichou na picape.

Com tudo isso, a Amarok Extreme 2026 promete agradar quem busca potência, conforto e um bom espaço para trabalho ou lazer. Se você tem um espírito aventureiro e adora a estrada, vale a pena conhecer de perto!