Fiat reduz preço da Pulse Drive 1.3 MT 2026 em R$ 16.100 para PcD

O Fiat Pulse Drive 1.3 MT está com ofertas imperdíveis para pessoas com deficiência (PcD) até o final de agosto. A modalidade de vendas diretas está cheia de vantagens, mas é bom ficar atento: para aproveitar os descontos, é preciso estar elegível às isenções de ICMS proporcional e IPI integral.

Essa versão manual do Pulse é uma excelente escolha para quem é PcD. Apesar de ser um carro com câmbio manual, ele conta com todos os itens de série que a versão CVT oferece. E vamos combinar, o preço se torna bem atrativo, ficando mais em conta que o Fiat Mobi e o Renault Kwid — especialmente para quem compra como pessoa física.

Falando em valores, o preço sugerido desse modelo é de R$ 99.990,00 para o público em geral. Contudo, quem se enquadrar nas condições PcD paga apenas R$ 83.890,00, economizando R$ 16.100,00! Esses valores são confirmados por fontes confiáveis e podem variar dependendo da região onde você mora.

Quem está pensando em adquirir um Fiat Pulse deve bater um papo com a concessionária para entender os detalhes sobre a documentação, prazos para emissão da nota fiscal e as diversas opções de financiamento disponíveis para PcD.

É legal notar que essa versão básica do Pulse vem equipada com um motor 1.3 Firefly que pode gerar até 98 cv. O câmbio é manual de cinco marchas, o que reforça sua proposta como uma entrada sólida no mundo dos SUVs compactos.

O modelo 2026 traz algumas funcionalidades bem bacanas. Entre elas, uma central multimídia com uma tela de 8,4″, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Além disso, o ar-condicionado é digital automático e os cintos dianteiros têm ajuste de altura — um detalhe que você vai adorar na hora de ajustar o conforto.

Os faróis são totalmente em LED e, para quem gosta de segurança, o carro também conta com quatro airbags, direção elétrica e rodas de aço aro 16 com calotas. Detalhe importante: tem entrada USB traseira (Tipo A), sempre útil para não deixar a bateria do celular acabar durante uma viagem.

Nas vendas, o Fiat Pulse esteve em alta. Nos primeiros sete meses de 2025, foram vendidas 25.104 unidades. Para se ter uma ideia, o Volkswagen Tera, que chegou recentemente e é um concorrente direto, registrou 5.994 emplacamentos no mesmo período. O Renault Kardian ficou atrás, com 11.616 vendas.

Se você está pensando em pegar um Vega no mercado, vale a pena conferir a tabela de preços e descontos. O modelo Drive 1.3 Firefly MT, por exemplo, tem tabelado o preço de R$ 99.990,00, enquanto para PcD você encontra por R$ 83.890,00, resultando em uma economia de R$ 16.100,00.

Se esse carro despertou seu interesse, a concessionária Fiat com certeza vai ter todas as informações que você precisa.