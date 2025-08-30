Chery apresenta Jetour Zongheng G700 com navegação aquática

A Chery deu um passo à frente e lançou a pré-venda do seu novo SUV híbrido off-road, o Jetour Zongheng G700, durante o Salão de Chengdu 2025. Para garantir o seu, basta um depósito de 700 yuans (cerca de US$ 98). Embora o preço oficial ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é alta entre os fãs de aventuras automotivas.

O G700 tem um design que remete aos grandes clássicos, com um formato de caixa robusto e alguns detalhes funcionais, como um pneu sobressalente na traseira e ganchos de reboque estrategicamente posicionados nos para-choques. E não é só o visual que impressiona: a cabine é projetada para ser resistente à água, permitindo até 40 minutos de navegação a uma velocidade de 2,31 m/s. Isso é perfeito para quem curte uma trilha ou uma aventura em rios e lagos.

Interior e Conforto de Carro de Luxo

Ao entrar no G700, você logo percebe que não é só mais um SUV. O volante de base plana dá um ar esportivo, enquanto a tela central de 15,6” traz todas as informações que você precisa na palma da mão. O painel telescópico de 35,4” e os acabamentos quadrados realçam o caráter robusto do carro, ideal para quem ama um estilo mais sólido.

E quem não gosta de conforto, não é? Os assentos são ventilados, aquecidos e ainda têm função de massagem. Imagina encarar uma viagem longa e ainda chegar relaxado? Realmente, pode ser a salvação para quem passa horas na estrada.

Tecnologia de Ponta

E a tecnologia vai além. O sistema multimídia conta com uma tela de 17,3” no teto traseiro e até uma geladeira que mantém a temperatura entre -6°C e 50°C. É uma mão na roda para as viagens de verão. E as lanternas traseiras são um destaque à parte, podendo exibir diferentes formatos e até mensagens. Você pode deixar sua marca por onde passa.

No coração do G700, encontra-se um conjunto híbrido Kunpeng CDM-O, que une um potente motor 2.0T de 208 cv e dois motores elétricos. O resultado? Uma potência total de 751 cv e um torque impressionante de 795 Nm. Para quem gosta de emoção ao volante, esse SUV acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,6 segundos e ainda tem um consumo super econômico de apenas 1,39 l/100 km. Se você já passou por um trânsito insuportável, vai saber como um câmbio eficiente pode fazer toda a diferença.

Autonomia e Tração

A autonomia do G700 é outro ponto forte. Com a bateria 4C Shenxing da CATL, o modelo chega a 1.400 km. E se você precisar recarregar, saiba que é possível recuperar 30% a 80% da carga em apenas 10 minutos. Isso é ideal para quem gosta de viajar por longas distâncias sem se preocupar.

A tração nas quatro rodas e o modo inteligente todo-terreno garantem que você possa enfrentar qualquer desafio na estrada ou fora dela. E para os amantes da tecnologia, o sistema Falcon 500 da Chery proporciona assistência em manobras de alta velocidade e durante estacionamentos.

Com tudo isso, o Jetour Zongheng G700 se destaca como um SUV robusto e super tecnológico, ideal para quem ama a liberdade e as aventuras sobre quatro rodas.