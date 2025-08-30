Domingo espetacular entrevista Vera Fischer e apresenta reportagens relevantes

Neste domingo, 31 de agosto, a Record apresentou uma nova edição do programa dominical que trouxe diversas reportagens sobre temas relevantes para a sociedade brasileira. A atração foi marcada por entrevistas exclusivas e investigações que abordaram saúde, segurança e comportamento.

Uma das principais entrevistas foi com a atriz Vera Fischer, que atualmente se apresenta na peça “O Casal Mais Sexy da América”. Durante o encontro, promovido por Carolina Ferraz nos bastidores do teatro, Vera falou sobre sua trajetória no mundo da fama, reflexões sobre maturidade e sua visão sobre o amor. Ela também compartilhou recordações de sua carreira e os novos desafios que enfrenta nos palcos.

Um dos temas abordados foi o retorno do padrão de beleza que valoriza a magreza extrema. Médicos e especialistas manifestaram preocupação com o uso crescente de canetas emagrecedoras e a busca por corpos ainda mais magros. Eles alertaram sobre os riscos associados à perda de peso rápida, destacando a importância de rejeitar padrões irreais que a sociedade impõe.

O programa ainda acompanhou a história de Manuelly de França Barbosa, uma brasileira que enfrentou uma situação delicada ao ser detida na Grécia, no setor de deportação. Após momentos difíceis, ela conseguiu voltar ao Brasil, e a reportagem detalhou suas emoções e os momentos de alívio vividos ao reencontrar sua família.

Além disso, a jornalista Ingrid Griebel trouxe informações sobre um esquema de adulteração de combustíveis, supostamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção criminosa do Brasil. Segundo a reportagem, a gasolina tem sido misturada com substâncias como metanol e água, o que causou prejuízos significativos aos consumidores e danos aos veículos.

Outra parte emocionante da edição mostrou a transferência do influenciador digital Hytalo Santos e de seu companheiro, Israel Vicente, para uma penitenciária na Paraíba. Os dois são investigados por tráfico de pessoas e exploração de menores e foram levados sob forte esquema de segurança.

O programa também apresentou uma história comovente sobre Sebastião Tavares, pai de Júlio César, um jovem de 16 anos que faleceu em um acidente de moto. Durante o velório, Sebastião fez um discurso impactante, pedindo que outros jovens evitem manobras perigosas no trânsito, especialmente ao notar que muitos estão dispostos a arriscar suas vidas para ganhar curtidas nas redes sociais.

A edição do programa foi transmitida mais tarde, às 20h30, logo após o jogo entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A apresentação ficou a cargo de Carolina Ferraz e, excepcionalmente, de Eduardo Ribeiro, que substituiu Roberto Cabrini durante suas férias.