BMW atinge 3 milhões de veículos eletrificados vendidos no mundo

O BMW Group acaba de alcançar um feito impressionante: a entrega de seu terceiro milhão de veículos com motorização eletrificada. O automóvel da vez é um Série 3 híbrido plug-in feito em Munique. Esse marco foi impulsionado pelas altas vendas de híbridos plug-in e carros elétricos no primeiro semestre de 2025.

Se você é apaixonado por carros, certamente já percebeu como a Europa se destaca como o principal território para esses modelos. Mais de 60% das vendas globais de veículos eletrificados da BMW rolaram por lá, e a participação desses clássicos nas vendas totais já passou de 40%. Uma prova de que a eletrificação veio pra ficar!

Crescimento dos Híbridos Plug-In

Os híbridos plug-in estão decolando! No primeiro semestre de 2025, as vendas desses modelos cresceram consideravelmente em comparação ao ano anterior. Essa tendência mostra como os motoristas estão cada vez mais abertos a novas soluções de mobilidade. Afinal, quem não gostaria de rodar um carro que mistura performance com economia de combustível?

Outro Marco em Julho

Em julho, a BMW também celebrará a entrega de um veículo totalmente elétrico muito especial: o MINI Countryman elétrico, que representa a 1,5 milhão de unidades entregues ao redor do mundo. Desde o lançamento do BMW i3, as vendas desses elétricos subiram, mostrando que o futuro é agora! Se você já teve a chance de dirigir um desses, sabe como é uma experiência diferente e empolgante.

A Distância que Eles Percorreriam

Um dado curioso e impressionante: se todos esses veículos elétricos fossem alinhados, a distância total seria de mais de 6.500 quilômetros! Esse é o trajeto aproximado de Munique a Nova York, revelando o impacto crescente da mobilidade elétrica na vida de todos nós.

O Futuro é Elétrico

A BMW está de olho em um futuro que promete ser cada vez mais voltado para a mobilidade elétrica e digital. Hoje, os clientes já encontram mais de 15 modelos totalmente elétricos disponíveis, além de mais de dez híbridos plug-in nas várias marcas do grupo.

Se você é como muitos motoristas que adoram a combinação de potência e eficiência, a escolha de um desses modelos pode ser a opção perfeita para o seu dia a dia nas estradas.