Dira Paes e Marcos Palmeira se reencontram em Três Graças

A Globo se prepara para lançar a novela “Três Graças” em outubro, criada por Aguinaldo Silva. A produção contará com um enredo repleto de segredos familiares, vingança e mistérios, trazendo à tona temas relevantes para o público. Entre as figuras centrais da trama estão Dira Paes e Marcos Palmeira, que reúnem talentos conhecidos da teledramaturgia brasileira. Eles já contracenaram juntos na famosa novela “Pantanal”, exibida em 2022.

Na novela, Marcos Palmeira interpreta Joaquim, ex-marido de Lígia, que será vivida por Dira Paes. O casal teve uma filha, Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, que Joaquim nunca aceitou oficialmente. Um dos momentos marcantes será retratado em flashbacks, quando Lígia pede a Joaquim que participe do batizado da neta Joélly, papel de Alana Cabral.

O enredo de “Três Graças” se desenvolve em torno do drama de Lígia, que adoece devido a um esquema de falsificação de medicamentos, liderado por Santiago Ferretti, interpretado por Murilo Benício. Revoltada com o que aconteceu à sua mãe e a outras vítimas, Gerluce se compromete a buscar justiça. Ela decide roubar uma fortuna escondida por Ferretti, que está guardada em uma estátua na casa de sua amante, Arminda, papel de Grazi Massafera.

Nesse contexto surge Paulinho, interpretado por Romulo Estrela, que é o policial encarregado de investigar o crime. Sem saber da conexão entre Gerluce e o roubo, Paulinho se apaixona por ela, criando uma relação marcada por conflitos éticos.

A novela também traz um mistério envolvendo Rogério, vivido por Eduardo Moscovis. Ele desapareceu há três anos durante um passeio de lancha, em um que aparentava ser um suicídio, mas seu corpo nunca foi encontrado. A possível reaparissão de Rogério ao longo da trama promete afetar a vida de sua família, incluindo seu filho Raul, que será interpretado por Paulo Mendes.

Nos bastidores da produção, o roteiro de “Três Graças” é escrito por Aguinaldo Silva, Zé Dassilva e Virgílio Silva, contando com colaborações de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Eliane Garcia. A direção artística será de Luiz Henrique Rios, que, pela primeira vez, trabalha com Aguinaldo em uma novela do horário nobre.

Com um total de 197 capítulos previstos, “Três Graças” é considerada uma das maiores apostas da emissora, prometendo unir emoção, crítica social e o estilo irônico que caracterizou o autor em sucessos passados, como “Senhora do Destino” e “Império”.