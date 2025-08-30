Toyota Corolla Cross alcança recorde de vendas em agosto

O ano de 2025 está sendo realmente marcante para o Toyota Corolla Cross. Desde que a marca lançou a versão de entrada XR, esse SUV médio tem dado um show nas vendas. Olhando para trás, se em janeiro foram apenas 1.826 unidades emplacadas, a situação mudou totalmente. Desde então, o Corolla Cross não vendeu menos de 5 mil unidades em nenhum mês, acumulando recordes mês após mês.

Quando ele chegou ao mercado em 2021, o Corolla Cross fez bonito com 34.255 unidades vendidas no ano. O mês mais forte? Um impressionante 5.068 emplacamentos. Em 2022, as vendas já subiram para 42.460 unidades, e o pico mensal caiu para 4.318. Já em 2023, apesar de um leve recuo para 42.075 unidades no total, ainda conseguimos ver um mês surpreendente com 4.390 carros vendidos.

Em 2024, o Corolla Cross mostrou que estava em evolução, atingindo 47.799 unidades vendidas e vendendo 4.848 no melhor mês. E se você está curioso sobre 2025, adivinha? Até 29 de agosto, já tinham sido vendidas 44.613 unidades. É de se aplaudir!

Um dos pontos altos foi agosto, onde faltando apenas um dia para o fim do mês, o Corolla Cross já marcou 7.656 unidades vendidas, o melhor desempenho mensal desde o lançamento em 2021. Se você ficou preso no trânsito e viu um Corolla Cross ao lado, não era surpresa!

Agora, olhando para os concorrentes, o Jeep Compass foi quem mais vendeu até agora em 2025, com 37.060 emplacamentos. Uma lembrança de que esse modelo dominava o segmento no Brasil há anos. Em agosto, até o dia 29, o Compass vendeu 4.592 unidades. E não podemos esquecer do CAOA Chery Tiggo 7, que aparece em terceiro lugar com 21.421 unidades no ano, vendendo 3.516 veículos só em agosto.

Sob o capô, o Corolla Cross não deixa a desejar. Ele vem com um motor 2.0 aspirado de 16 válvulas, que entrega até 177 cavalos de potência e 21,4 kgfm de torque. O câmbio automático CVT Direct Shift é bacana, permitindo simular até dez marchas no modo sequencial.

Se você prefere a versão híbrida, ela traz um motor 1.8 aspirado que entrega 122 cavalos e 16,6 kgfm de torque, acompanhado de um câmbio CVT. O que realmente brilha aqui é a economia de combustível. Na cidade, a versão híbrida chega a 17 km/l com gasolina e 11,8 km/l com etanol. Na estrada, a eficiência também impressiona: 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol. Para quem vive na correria do dia a dia, esses números fazem toda a diferença.