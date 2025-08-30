Fiat reduz preço da Toro Freedom 2026 em R$ 21.186 para CNPJ

A Fiat lançou uma promoção imperdível para quem está de olho na Toro Freedom Turbo 270 Flex 2025/2026. Com um visual descolado na cor Vermelho Colorado, a picape está com um preço original de R$ 169.490, mas se você conseguir pagar à vista, o valor cai para R$ 148.303,75. Essa é uma baita oportunidade para quem precisa de um carro para o dia a dia, seja para trabalho ou lazer.

Essa condição é exclusiva para vendas diretas, então tá na hora de ficar ligado! Microempresas e produtores rurais com CNPJ ativo e inscrição estadual válida têm a chance de aproveitar esse descontão. Vale lembrar que os preços podem variar dependendo da sua região, então dá uma conferida nas concessionárias.

Se você está na dúvida se vale a pena, uma passeada pelas lojas da marca pode esclarecer tudo. Lá, você vai encontrar informações detalhadas sobre documentação, prazos e opções de financiamento. Um detalhe importante: se você comprar nessa modalidade, vai precisar esperar 12 meses antes de revender a Toro.

Agora, vamos falar do que realmente importa: o motor! Sob o capô, a Toro Freedom vem equipada com um poderoso motor 1.3 GSE T4 turbo. Com quatro cilindros e 16 válvulas, ela entrega 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. Funciona com gasolina e etanol e ainda vem com um câmbio automático de seis marchas. Para quem gosta de aceleradas, saber que ela vai de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos é música para os ouvidos.

O consumo também merece destaque. Na cidade, com etanol, você vai fazer em média 6,5 km/l, e na estrada chega a 7,8 km/l. Com gasolina, todos nós sabemos que a coisa melhora: 9,4 km/l na cidade e até 10,8 km/l em rodovias. Para quem fica em congestionamentos, o câmbio automático vai fazer muito mais sentido na hora de encarar o trânsito.

E quanto às dimensões? Essa belezura tem 4,94 metros de comprimento e 1,84 metro de largura. A caçamba dela é super espaçosa, com 937 litros de capacidade, perfeita para carregar aquele material e ainda ter espaço para as compras do mês. A Toro suporta até 750 kg de carga e consegue rebocar até 400 kg — dá para imaginar já levando a lancha para esse passeio de final de semana, né?

Com tudo isso, não é surpresa que a Fiat Toro está disparada na frente nas vendas de picapes intermediárias. Entre janeiro e julho de 2025, foram emplacadas 27.320 unidades! Olha só, a concorrência tá pesando também: a Ram Rampage ficou em segundo, com 13.405 unidades, e a Chevrolet Montana em terceiro, com 11.786. Então, se você quer se destacar na estrada e ainda economizar, essa é uma opção bem legal de se considerar.