Honda apresenta XRE 190 2026 no Brasil com versões Adventure e Standard

A Honda acaba de apresentar a sua nova XRE 190 2026, e a gente não poderia deixar de comentar! O lançamento rolou na última sexta-feira, dia 29 de agosto, e as novas motos chegam às concessionárias em meados de setembro. Para quem está na expectativa, o modelo vai estar disponível nas versões Standard e Adventure, com preços sugeridos de R$ 23.580 e R$ 24.110, respectivamente.

Uma das principais novidades fica por conta da nova cor cinza metálico, que agora é exclusiva da versão Standard, substituindo o azul que conhecíamos. O vermelho perolizado continua lá para quem gosta dessa opção, enquanto a versão Adventure só vem na nova cor cinza.

O design da XRE 190 se inspira na famosa Sahara, trazendo linhas robustas e um tanque bem trabalhado, envolto em carenagens plásticas. Para quem curte tecnologia, a moto vem com iluminação full-LED e um painel digital blackout bem estiloso. Esse painel não só exibe a marcha, como também a autonomia, o consumo médio e ainda traz uma entrada USB-C pertinho dele — perfeito para quem sempre precisa de bateria para o celular durante os rolês.

E não podemos esquecer do motor! Debruçando sobre o que está sob o tanque, temos um motor monocilíndrico flex de 184,4 cm³. Ele entrega 16 cv com etanol e 15,9 cv com gasolina, além de oferecer 1,66 kgfm de torque. O câmbio mantém as cinco marchas, o que facilita muito na hora de dar aquela esticada na estrada. Ah, e a suspensão dianteira com tubos de 33 mm garante uma estabilidade bacana, ideal para as aventuras fora de estrada.

Com rodas raiadas de 19” na frente e 17” atrás, essa trail se posiciona como uma ótima opção para quem vai rodar por terrenos mistos, especialmente com os pneus Pirelli MT60 que ela traz de série. Nos freios, você encontra discos nas duas rodas, e a frente ainda conta com ABS, que dá aquela segurança extra. O assento em dois níveis e a posição ergonômica do guidão são perfeitos para quem quer usar a moto tanto na cidade quanto em longas viagens.

A linha 2026 chega depois de uma repaginada em 2025, onde a XRE 190 ganhou um visual mais moderno, um novo painel e um escapamento atualizado, além de adaptações para o motor atender ao Promot5. Essas mudanças tiveram um impacto bem positivo, contribuindo para a boa aceitação no mercado.

Para se ter uma ideia, de agosto de 2024 a julho de 2025, foram produzidas cerca de 40 mil unidades da XRE 190, um verdadeiro recorde desde o lançamento do modelo em 2016. Isso mostra como a moto mantém sua posição de destaque entre as motos mais vendidas do Brasil.

Se você é apaixonado por aventuras sobre duas rodas, fica a dica: vale a pena conferir de perto essa nova versão!