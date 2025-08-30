Como assistir ao vivo ao Brasileiro de futsal no YouTube

Juventude viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro de Futsal

A equipe de futsal Juventude, de Dourados, embarcou hoje, dia 29, rumo ao Rio de Janeiro para a partida contra o Vasco da Gama, que ocorrerá neste sábado, 30, no Ginásio Pedro Jahara, em Teresópolis. Este confronto será a última oportunidade do time na competição, que já está eliminado e busca encerrar sua participação com uma boa apresentação.

O jogo, que faz parte da 11ª rodada da primeira fase do Grupo A, começa às 14h (horário de Brasília) e será transmitido pelo canal oficial da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) no YouTube. Até agora, o Juventude acumulou apenas três pontos em dez partidas, resultado de dois empates e oito derrotas, o que impossibilitou a classificação para a próxima fase do torneio.

No retrospecto, o Juventude conseguiu empatar 2 a 2 com o São João do Jaguaribe, no Ceará, e 4 a 4 com o Fortaleza, além de sofrer derrotas significativas, como 6 a 0 para o Atlético Piauiense e 5 a 0 para o São Miguel do Paraná. Esses resultados deixaram a equipe em uma situação complicada, mas o time busca uma despedida digna do campeonato.

O técnico Edson dos Anjos levou todo o elenco para a viagem, incluindo jogadores que não estiveram em campo nas últimas partidas do Campeonato Estadual, como Riquelme, Fabián e Ronald. Esses atletas estão prontos para contribuir no jogo de amanhã.

Além do jogo do Juventude, outras partidas da última rodada da primeira fase também acontecem neste fim de semana. O Fortaleza enfrenta o Atlético Piauiense e o América Mineiro joga contra o Ribeirópolis Futsal, enquanto o Yeesco Futsal enfrenta o São João do Jaguaribe.

Após essa partida contra o Vasco, o foco da equipe de Dourados se volta para o Campeonato Estadual de Futsal, onde buscam recuperar-se após uma derrota para o Bodoquena. O próximo compromisso do Juventude no estadual será no dia 13 de setembro, contra o Alfe Corumbá, no Ginásio Municipal de Itaporã.

Essa partida em Teresópolis representa a última chance do Juventude no Brasileiro de Futsal, e a equipe espera deixar uma boa impressão antes de retornar suas atenções ao certame estadual.