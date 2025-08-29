Eduardo Bolsonaro anuncia intenção de se candidatar à Presidência

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, manifestou seu desejo de se candidatar à presidência, caso seu pai, Jair Bolsonaro, não consiga disputar o cargo. Em uma entrevista recente, ele também criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pode ser um concorrente à presidência em 2026.

Eduardo Bolsonaro mencionou que está considerando mudar de partido se Tarcísio se filiar ao PL. Segundo ele, essa mudança poderia limitar seu espaço político. “Se o Tarcísio vier para o PL, eu não terei espaço. Estou no meu terceiro mandato e sei como as coisas funcionam. Teria que ir para outro partido”, afirmou.

O deputado também expressou preocupação com a falta de representação de aliados da família Bolsonaro no governo de Tarcísio, fazendo uma pergunta direta: “Qual é o secretário bolsonarista que existe no governo Tarcísio? Não tem nenhum”.

Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura durante a gestão Jair Bolsonaro, tem sido alvo de críticas de Eduardo. Um exemplo foi a reação de Eduardo à tentativa de Tarcísio de negociar a revogação de taxas durante um aumento de tarifas promovido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na ocasião, Eduardo declarou que Tarcísio não deveria se envolver em negociações externas relacionadas à decisão.

Durante a entrevista, Eduardo expressou a sua percepção de que há uma tentativa de excluir a família Bolsonaro do cenário político. Ele afirmou: “É o [Jair] Bolsonaro preso, censurado; os filhos sem poder concorrer. Se continuar assim, vão me colocar centenas de anos de cadeia para não poder voltar ao Brasil”.

Desde março, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, onde pediu autorização ao presidente da Câmara, Hugo Motta, para exercer seu mandato à distância. Ele solicitou uma licença de 120 dias, alegando estar enfrentando perseguição política. Esta licença já expirou, e Eduardo continua ausente, situação que aumenta o risco de perder seu mandato. Além disso, ele enfrenta um pedido de cassação que já foi enviado à Comissão de Ética da Câmara.

Recentemente, o deputado foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de obstrução em um caso relacionado a tentativas de golpe em andamento no Supremo Tribunal Federal. O pai dele, Jair Bolsonaro, também foi indiciado nesse mesmo contexto.