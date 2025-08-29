Huawei planeja 400 estações de recarga ultrarrápida até 2026

A Huawei Digital Power decidiu dar o próximo passo na mobilidade elétrica aqui no Brasil. A promessa é expandir suas operações e até 2026, pretende instalar 400 dispensadores de recarga ultrarrápida e vender 100 unidades de potência. Isso é um baita investimento para acompanhar a crescente demanda por veículos elétricos por aqui.

Os números impressionam: só em 2024, a frota de veículos elétricos ultrapassou 400 mil unidades. E não para por aí! No primeiro trimestre de 2025, quase 40 mil veículos elétricos foram emplacados, marcando um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, segundo a ABVE. Quem diria que estaríamos nesse ritmo, não é?

A Huawei chegou com tudo em 2024, trazendo essas estações de recarga ultrarrápidas, e agora, um ano depois, se lança em uma nova fase. Com a velocidade que a frota cresce, a necessidade de pontos de recarga rápida é cada vez mais evidente. E quem já ficou parado esperando um carregador sabe como é importante ter essas opções por perto.

A tecnologia da empresa é bem avançada. Eles prometem que é possível recarregar até 200 km de autonomia em apenas cinco minutos! Imagina só a mão na roda durante uma viagem longa? E cada unidade de 720 kW tem capacidade para até 12 pontos de recarga simultâneos. Além disso, conta com um sistema inteligente que distribui a energia de maneira eficiente.

O diretor-técnico da Huawei, Roberto Valer, destaca que o futuro da mobilidade elétrica depende de um ecossistema forte. Eles têm planos de integrar carregadores com painéis solares e sistemas de armazenamento em baterias, criando soluções que vão além da simples recarga. Isso é algo para se admirar, não?

E não se esqueça dos ônibus elétricos em São Paulo! Os carregadores da Huawei também estão sendo utilizados nas frotas, garantindo recargas rápidas e armazenamento eficiente de energia. Essa solução é um passo importante em direção à descarbonização do transporte público, beneficiando a todos nós.

Recentemente, a Huawei apresentou suas inovações na InterSolar 2025, confirmando seu compromisso a longo prazo com o setor. Com essa meta de 400 dispensadores e 100 unidades de potência até 2026, eles visam se firmar como líderes em mobilidade elétrica no Brasil. E a evolução nesse setor parece não ter fim, o que é ótimo para todos nós!