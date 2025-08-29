Record lança versão remasterizada de A Escrava Isaura na segunda

A partir desta segunda-feira, 1º de setembro, a novela A Escrava Isaura retorna à tela da Record, exibida diariamente às 15h30. Considerada um clássico da teledramaturgia brasileira, a série é baseada no romance homônimo de Bernardo Guimarães, escrito há 150 anos. Essa obra é uma das narrativas mais conhecidas sobre o período escravocrata no Brasil.

A história se desenrola em 1835, na fazenda do Comendador Almeida, localizada em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Isaura, interpretada por Bianca Rinaldi, é filha da escrava Juliana e do feitor Miguel. Desde pequena, ela foi criada por Gertrudes, esposa do Comendador. Apesar de sua educação refinada, Isaura permanece sendo considerada propriedade do fazendeiro por ser filha de uma mulher escravizada.

Além de acompanhar a vida de Isaura, a novela aborda os dilemas da sociedade brasileira em uma época marcada pelo crescimento da cultura do café e o início das discussões sobre a abolição da escravidão.

Conflitos Centrais: Paixão, Obsessão e Fuga

A trama avança para 1854, quando Isaura, agora com 19 anos, se torna alvo da obsessão de Leôncio, interpretado por Leopoldo Pacheco. Ele é o herdeiro do Comendador e, casado com Malvina, filha do Coronel Sebastião, busca conquistar Isaura, que sempre o rejeita.

Quando Gertrudes e o Comendador falecem, Leôncio toma posse do destino de Isaura, chegando a destruir o testamento que garantira sua liberdade. O pai de Isaura, o feitor Miguel, tenta comprar sua alforria, mas Leôncio recusa a oferta. Diante das perseguições, Isaura foge com seu pai e recebe apoio da Condessa Tomásia, que também sofreu com Leôncio.

Após fugir para São Paulo, onde assume o nome de Elvira, Isaura conhece Álvaro, um jovem abolicionista interpretado por Theo Becker. Entre eles, surge um romance, mas a condição de foragida impede que Isaura se entregue a esse amor. Álvaro, por sua vez, rompe seu noivado com Branca, determinada a conquistar Isaura.

Durante um baile, Isaura é reconhecida por Martinho, um caçador de escravos, e acaba presa novamente por ordem judicial, sendo devolvida a Leôncio. No entanto, a esposa de Leôncio, Malvina, farta da obsessão do marido, exige que ele conceda a liberdade a Isaura, o que ele acaba aceitando, mas com a condição de que a jovem se case com Belchior, jardineiro da fazenda.

A situação se complica com a morte de Leôncio, que ocorre sob circunstâncias misteriosas, levantando a questão: quem foi o responsável pelo crime? Isaura e Álvaro tornam-se suspeitos, mas, com o tempo, a verdade é revelada. Mesmo após a resolução do mistério, o casal enfrenta novos desafios, especialmente devido à vingança de Branca.

Após muitos percalços, Isaura finalmente conquista sua liberdade e realiza seu sonho de estar com Álvaro. Além da história central, a novela incorpora tramas paralelas, como o romance de Helena e Gabriel, e a jornada do escravo André, que se torna líder de um quilombo.

A adaptação para a televisão foi escrita por Tiago Santiago e Anamaria Nunes, com direção de Herval Rossano. Mais de um século após a publicação do livro, A Escrava Isaura continua a emocionar o público, misturando romance, luta pela liberdade e críticas sociais.