Moto se corta ao meio em grave acidente em São Mateus do Sul

Acidente Grave em São Mateus do Sul

Na tarde desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, um acidente de trânsito deixou marcas de destruição na rua David Felipe Meira, no bairro Jardim Santa Cruz, em São Mateus do Sul. A colisão ocorreu entre um automóvel VW Gol e uma motocicleta, resultando em sérios danos materiais.

O impacto foi tão forte que a motocicleta se partiu ao meio, ficando completamente destruída. O condutor da moto, que não teve a identificação divulgada, sofreu ferimentos e rapidamente recebeu socorro do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar do Paraná também compareceu ao local para registrar o ocorrido e iniciar as investigações sobre as causas do acidente. Até o momento, as circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo apuradas.

Este incidente serve como um alerta sobre a segurança no trânsito e a necessidade de cautela ao dirigir, especialmente em áreas urbanas, onde o fluxo de veículos e pedestres é intenso. As autoridades fazem um apelo para que todos redobrem a atenção nas vias.

