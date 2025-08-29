Evite ter estas plantas em casa: podem ser perigosas

Nem todas as plantas são propícias para se ter em casa: algumas delas podem causar riscos aos moradores sem que eles saibam.

As plantas exercem um papel importante no bem-estar, na decoração e na qualidade do ar em ambientes internos e externos. No entanto, nem todas as espécies são totalmente inofensivas. Algumas apresentam compostos tóxicos capazes de causar irritações, problemas digestivos ou até reações graves.

Por isso, é essencial conhecer os riscos antes de cultivá-las em casa e entender que aparência delicada ou flores coloridas não garante segurança. Tanto crianças quanto pets podem acabar sendo afetados por algumas espécies.

A identificação correta, aliada ao cuidado na manipulação, ajuda a prevenir acidentes. Além disso, reconhecer quais plantas oferecem perigo permite escolher alternativas seguras, promovendo um ambiente bonito e saudável sem colocar a família em risco ou comprometer a saúde dos pets.

5 plantas que você não deveria cultivar em casa

Embora muitas plantas pareçam inofensivas, algumas contêm toxinas que podem causar sérios problemas se ingeridas ou manipuladas sem cuidado. É fundamental conhecer essas espécies e evitar seu cultivo em ambientes domésticos, principalmente quando há crianças pequenas ou animais.

Comigo-ninguém-pode

A Comigo-ninguém-pode possui folhas verdes intensas e é popular em jardins internos devido à aparência elegante. No entanto, todas as partes da planta contêm cristais de oxalato de cálcio, que provocam irritação intensa na boca, garganta e pele.

Espada-de-são-jorge

A Espada-de-são-jorge é conhecida por sua resistência e capacidade de purificar o ar, sendo muito usada em residências. Apesar disso, suas folhas rígidas possuem substâncias tóxicas que podem causar náusea, vômitos e irritação gastrointestinal quando ingeridas. Animais domésticos e crianças correm maior risco.

Antúrio

O Antúrio encanta por suas flores vermelhas e textura delicada, mas contém oxalatos de cálcio que podem gerar queimação na boca, salivação excessiva e inchaço se mastigado ou ingerido. A manipulação das folhas sem luvas também pode causar irritação na pele e nos olhos.

Dedaleira

A Dedaleira é admirada por suas flores decorativas e efeito ornamental em jardins. Entretanto, suas folhas e sementes contêm glicosídeos cardiotônicos que podem causar problemas graves no coração, além de náusea, vômitos e diarreia em casos de ingestão.

Lírio

Os Lírios são populares em buquês e jardins internos, oferecendo flores vistosas e aroma agradável. Apesar disso, todos os tipos de Lírio são tóxicos, especialmente para gatos, podendo provocar insuficiência renal aguda. A ingestão pelas crianças também pode causar sintomas digestivos severos.

Plantas que não trazem nenhum risco

Se você deseja cultivar plantas em casa sem se preocupar com toxicidade, existem várias espécies seguras e igualmente decorativas. Aqui estão cinco opções confiáveis:

Hera-inglesa: resistente e decorativa, ideal para prateleiras e vasos suspensos.

resistente e decorativa, ideal para prateleiras e vasos suspensos. Bromélia: colorida e fácil de manter, não apresenta risco de toxicidade.

colorida e fácil de manter, não apresenta risco de toxicidade. Samambaia: clássica e versátil, adequada para interiores e jardins.

clássica e versátil, adequada para interiores e jardins. Babosa (Aloe vera): além de segura, oferece propriedades medicinais externas.

além de segura, oferece propriedades medicinais externas. Jiboia: planta trepadeira ornamental, não causa intoxicação se manipulada ou ingerida acidentalmente.

Essas plantas permitem criar ambientes verdes, bonitos e seguros, proporcionando benefícios estéticos e à qualidade do ar sem colocar em risco a saúde da família ou de animais de estimação. Além disso, o cultivo seguro promove aprendizado sobre botânica e cuidado ambiental.

