Marcos Mion esclarece relação com Rodrigo Faro e fala sobre BBB

Em uma entrevista recente, o apresentador Marcos Mion comentou sobre sua trajetória na televisão, abordando rumores que circulam sobre sua relação com Rodrigo Faro e esclarecendo especulações a respeito de uma possível mudança no comando do Big Brother Brasil.

Mion aproveitou a oportunidade para desmentir a ideia de rivalidade com Faro. Ele garantiu que nunca houve desentendimentos pessoais entre eles. O apresentador revelou os motivos pelos quais não seguia Rodrigo nas redes sociais, indicando que essa decisão estava mais relacionada a um período difícil de sua vida profissional: “Na verdade, não sigo ninguém da Record. Aquela fase foi muito complicada para mim. É como se você tivesse um relacionamento e, de repente, a pessoa te deixa sem explicação. Na época, eu não havia compreendido o que tinha acontecido e me senti muito perdido”, explicou.

Para demonstrar que não há ressentimentos, Mion fez questão de seguir Faro novamente durante a entrevista e expressou sua admiração pelo colega: “Eu gosto muito do Rodrigo, torço pelo sucesso dele. Acredito que há espaço para todos na TV. Ele tem um talento incrível e sempre nos divertimos quando estamos juntos no palco.”

Ao ser questionado sobre assumir o comando do Big Brother Brasil no lugar de Tadeu Schmidt, Mion foi claro e rejeitou essa possibilidade: “De maneira nenhuma. Esta chance não existe. Tadeu é um profissional excepcional, ele brilha no que faz e eu não sou nem considerado para isso”, afirmou.

Marcos Mion teve uma carreira significativa na Record, onde apresentou o programa Legendários de 2010 a 2017 e mais tarde, foi o comandante do reality show A Fazenda. Após deixar a emissora em 2021, ele firmou contrato com a Globo, onde atualmente apresenta o programa Caldeirão, exibido aos sábados à tarde.