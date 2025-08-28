Audi A6 Sportback e-tron chega ao Brasil com 445 km de autonomia

A Audi acaba de dar um passo audacioso no mercado brasileiro com o lançamento do A6 Sportback e-tron, um sedã elétrico que promete unir estilo e desempenho em um só pacote. Com um preço de R$ 649.990, este modelo é mais uma prova do compromisso da montadora alemã com a eletrificação, especialmente após a chegada do Q6 e-tron.

O A6 é o primeiro da Audi no Brasil a ter tração traseira, um detalhe que promete agradar aos entusiastas de velocidade. Ele é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos! Imagina a adrenalina ao pisar no acelerador. Sob o capô, você encontrará um motor elétrico potente de 367 cv e um torque de 57,6 kgfm, garantindo respostas rápidas e uma condução bem envolvente.

Com uma bateria de 100 kWh, o A6 oferece uma autonomia de até 445 km segundo o ciclo do Inmetro, podendo ultrapassar os 500 km em condições ideais. A arquitetura de 800V permite recargas ultrarrápidas — de 10% a 80% em cerca de 20 minutos em estações apropriadas. Quem já ficou no sufoco em viagens longas, com medos das paradas para recarregar, vai adorar essa configuração!

Quando você olha para o A6, é impossível não notar seu design moderno. As linhas fluidas e o conjunto óptico diferenciado realmente chamam a atenção, além das rodas de 21 polegadas e as lanternas full-LED interligadas na traseira. Um detalhe muito legal? O logotipo iluminado que dá um charme extra ao visual do sedã.

Por dentro, o carro não decepciona. Um acabamento que mescla couro e metal de alta qualidade te dá aquela sensação de estar em um carro premium. O painel possui três telas digitais, sendo uma delas exclusiva para o passageiro, e tudo isso fica ainda mais interessante com os retrovisores digitais e um teto panorâmico inteligente. E para quem curte um som de qualidade, o sistema Bang & Olufsen com 705 W de potência faz você se sentir em um concerto.

A segurança também não ficou de fora. O A6 é equipado com nove airbags, head-up display com realidade aumentada, piloto automático adaptativo, alerta de colisão e frenagem de emergência. Apesar de seus 2.470 kg, a suspensão do modelo é ajustada para oferecer conforto e estabilidade nas curvas, ideal para aqueles que adoram um passeio em estrada.

Com tudo isso, o A6 Sportback e-tron é uma proposta incrível entre os sedãs elétricos de luxo. Se você busca uma opção que alia tecnologia, desempenho e um toque de sofisticação a mais, esse sedã pode ser exatamente o que você estava esperando. Afinal, quem não gostaria de dar uma volta em um carro que une o melhor do luxo e da sustentabilidade?