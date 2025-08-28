Onstar da Chevrolet supera 1 milhão de veículos habilitados

A General Motors, que comanda a linha Chevrolet, atingiu um marco bem interessante: já são mais de 1 milhão de veículos conectados ao sistema OnStar na América do Sul. Esse sistema, que começou com um simples botão de emergência lá em 2015 no Cruze, se transformou em um verdadeiro ecossistema digital, oferecendo serviços que vão desde comandos remotos até emergências e suporte em casos de roubo.

E a novidade que está a caminho é o novo Equinox a combustão, que chega no final de 2024. Além de ser a estreia da nova geração desse SUV, ele vai ser o primeiro modelo da marca na região a trazer conectividade 5G de fábrica e a tecnologia OnStar já de série. Tudo isso mostra que a GM está realmente investindo na conectividade dos seus carros.

Ecossistema Conectado

O OnStar já está equipado em mais de 20 milhões de veículos pelo mundo, consolidando-se como uma das maiores plataformas de serviços conectados no setor automotivo. Aqui na América do Sul, a empresa conta com um centro de comando que combina inteligência artificial com atendimento humano, disponível 24 horas. Você pode imaginar o quanto isso pode ajudar, não é mesmo?

O sistema está presente em modelos de entrada, como a família Onix, até picapes como a S10 e os elétricos Equinox EV e Blazer EV. A GM planeja que, em breve, o OnStar seja um recurso padrão em 100% dos modelos vendidos na região.

Uma função muito legal que chegou recentemente é o Acompanhamento Seguro. Basicamente, você pode pedir à central OnStar para monitorar sua cabine e percurso por até cinco minutos em situações de risco. Se algo estranho for detectado, um protocolo de emergência é acionado automaticamente. Para quem já pegou um trânsito sufocante à noite, essa é uma mão na roda.

Recursos e Funcionalidades

Além de tudo isso, o OnStar oferece comandos remotos pelo aplicativo, Wi-Fi com antena amplificada, atualizações de software à distância (OTA) e diagnósticos automáticos. De acordo com a GM, essa tecnologia chega a salvar, em média, uma vida por dia na região, com mais de 21 milhões de operações remotas registradas desde seu lançamento. Realmente impressionante, não acha?

O sistema está disponível atualmente em quatro pacotes no Brasil:

Standard : acesso básico e limitado.

: acesso básico e limitado. Protect : voltado para segurança e emergências, com resposta automática a acidentes e Wi-Fi de 6 GB mensais.

: voltado para segurança e emergências, com resposta automática a acidentes e Wi-Fi de 6 GB mensais. Connect : inclui comandos remotos e conectividade via aplicativo.

: inclui comandos remotos e conectividade via aplicativo. Protect & Connect: o pacote completo, que combina segurança e conveniência.

E você pode contratar esses serviços direto no aplicativo myChevrolet. Simples assim! O preço varia conforme o modelo do carro, então é bom dar uma olhada mais de perto.

Se você ainda não experimentou a praticidade desse tipo de conectividade, vale a pena considerar. A sensação de estar sempre conectado enquanto dirige é, sem dúvida, um atrativo a mais para qualquer apaixonado por carros.