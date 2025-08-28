Servidores de MS têm salário de agosto pago nesta quarta-feira

Economia

Datas de Pagamento dos Servidores

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou que os salários dos servidores públicos estaduais, referentes ao mês de agosto de 2025, serão depositados na próxima terça-feira, 2 de setembro. No entanto, os valores estarão disponíveis para saque a partir de quarta-feira, dia 3.

Mais de 86 mil servidores, incluindo trabalhadores ativos e aposentados, receberão os pagamentos. A administração estadual ressaltou que a quitação da folha de pagamento está sendo realizada antes do quinto dia útil do mês, conforme estabelecido por lei.

A folha salarial mensal do Estado é de aproximadamente R$ 400 milhões, segundo informações da Secretaria Estadual de Administração.

Em Campo Grande, a Prefeitura informou que os servidores municipais receberão seus salários no quinto dia útil, que será na próxima sexta-feira, dia 5 de setembro. Mais de 28.500 funcionários, entre ativos, aposentados e pensionistas, também terão acesso aos vencimentos nesta data.

Embora o valor total da folha de pagamento deste mês ainda não tenha sido revelado, o repasse mensal para os servidores municipais girava em torno de R$ 150 milhões no ano passado.