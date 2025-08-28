SBT encerra Porta dos Desesperados e investe em drama familiar

O SBT decidiu encerrar a exibição do programa “Porta dos Desesperados” após apenas quatro episódios. A atração apresentou uma audiência média entre 1,6 e 2,2 pontos na Grande São Paulo, um desempenho considerado abaixo das expectativas da emissora. O futuro do programa estava atrelado à aceitação do público, mas a audiência não respondeu positivamente.

Para preencher a programação, a emissora irá lançar uma nova série chamada “E agora, quem vai ficar com a mamãe?” na próxima semana. A trama, protagonizada por Stella Miranda, aborda a difícil situação de uma mãe com problemas de saúde e os desafios que seus filhos enfrentam ao decidir sobre os cuidados com ela. O elenco conta ainda com Joaquim Lopes, Juliana Knust e Mariana Molina.

A série foi escrita por Alexandre Teixeira e tem a direção-geral de Ricardo Mantoanelli. Embora o SBT planejasse estrear a nova produção em outubro, logo após “As Filhas da Senhora Garcia”, a direção resolveu antecipar o lançamento para um horário das 17h45, logo depois dos capítulos finais de “A Caverna Encantada”.

Essa mudança reflete a busca do SBT por maior competitividade em sua grade de programação vespertina, que é frequentemente dominada pelas novelas da Globo. A estratégia da emissora também demonstra a intenção de testar rapidamente novos formatos, em resposta ao desempenho da audiência. Vale lembrar que cada ponto de Ibope na Grande São Paulo representa cerca de 77.488 domicílios, uma métrica importante para o mercado publicitário.