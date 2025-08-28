Volkswagen T-Roc apresenta motor híbrido e design do Tiguan

A Volkswagen finalmente levantou a tampa e apresentou a nova geração do T-Roc, oito anos após o lançamento do modelo original. Para quem já se apaixonou pelo T-Roc, essa versão promete trazer novidades que vão além de um simples facelift. O SUV agora está maior, ganhando 12 cm a mais em comprimento, o que se traduziu em um interior mais espaçoso. E quem não adora um porta-malas generoso? O novo T-Roc agora oferece 475 litros para acomodar toda a bagagem e continua confortável para cinco passageiros.

Se você estava esperando por um design mais moderno, pode comemorar! A essência do T-Roc foi preservada, mas com linhas mais limpas e proporções que chamam a atenção. A dianteira agora tem um toque dos elétricos da VW, com uma barra de LED na grade e aquele emblema que brilha para você. A traseira, com seu visual cupê e lanternas largas, garante um ar de sofisticação que é puro charme.

### Interior de Luxo e Tecnologia de Ponta

Ao entrar no T-Roc, a vibe é de ‘estou em um carro premium’. O interior foi repaginado, trazendo acabamentos de qualidade e iluminação ambiente que deixa qualquer um mais confortável durante a jornada. As telas de até 13 polegadas são apenas a cereja do bolo, combinando um painel digital de 10” e a opção de um head-up display. Para quem se preocupa com o meio ambiente, uma boa notícia: cerca de 20% dos plásticos usados no interior são reciclados.

E, falando em tecnologia, o T-Roc não decepciona. Ele vem equipado com recursos modernos, como o Travel Assist, que faz parte do pacote de assistência avançada. E quem dirige em cidades grandes sabe a importância de um Park Assist esperto para ajudar a estacionar. Sem contar os faróis de LED IQ.LIGHT que garantem visibilidade em qualquer condição. Se você optar pela versão R-Line, pode esperar detalhes esportivos e rodas que podem chegar até 20 polegadas, perfeitas para quem gosta de chamar a atenção na rua.

### Performance e Sustentabilidade

Do ponto de vista mecânico, a linha inicial não fica para trás. O T-Roc agora conta com motores híbridos leves de 1,5 litro e 48 V, entregando até 150 cv com uma transmissão DSG de 7 marchas. A grande sacada? A Volkswagen introduziu seu primeiro sistema totalmente híbrido, combinando um motor 1.5 TSI evo2 com um módulo elétrico que fica sob os bancos, disponível em potências de 134 ou 168 cv. Para quem curte economia e desempenho, essa é uma chuva de tecnologia embaixo do capô!

### Disponibilidade e Mercado

O lançamento está previsto para novembro na Europa, com preços começando em 30.845 euros, ou algo em torno de R$ 194 mil por aqui. Alguma versão mais potente, incluindo a com motor 2.0 híbrido, aparecerá apenas em 2026. Para nós, brasileiros, a boa notícia é que protótipos já estão sendo testados, embora a marca não tenha planos de lançar o T-Roc na América do Norte.

O T-Roc se firma como um dos SUVs mais importantes da Volkswagen, com uma combinação de espaço, tecnologia e eletrificação que não deixa a desejar. Desde 2017, já foram mais de 2 milhões de unidades vendidas, provando que ele é um verdadeiro best-seller entre os SUVs compactos na Europa. Sem dúvida, é um modelo que promete ser destaque nas ruas!