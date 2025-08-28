VW Golf R deve receber motor 5-cilindros da Audi

Enquanto a Volkswagen se prepara para trazer de volta a linha GTI ao Brasil, os rumores sobre a divisão R estão ganhando força. Os entusiastas estão em polvorosa, pois as novidades vêm por aí! De acordo com a revista britânica Autocar, a marca está desenvolvendo uma versão nova do Golf R, equipada com um motor de cinco cilindros, que promete surpreender, e a previsão é que chegue até o fim da década.

Essa estreia é mais do que uma atualização comum. Ela coincide com os 25 anos do primeiro hot hatch da Volkswagen, o primeiro da linha R, em 2027. É um marco, certo? Vale lembrar que em 2020 houve uma conversa sobre colocar o motor EA855 do Audi RS3 no Golf, mas o plano foi barrado para evitar conflito entre os modelos. Agora parece que a ideia está voltando com força total.

Nos testes recentes, surgiram protótipos do Golf R mais agressivo em Nürburgring, uma pista icônica. Ao lado deles, um Audi RS3 camuflado também estava em testes. O que sugere que estamos prestes a ver algo realmente inovador! O chefe da Audi Sport, Sebastian Grams, até confirmou que há potencial para extrair mais desempenho do motor sem a necessidade de eletrificação. E, segundo a Autocar, mesmo com essa nova configuração, o Golf R deve ganhar apenas 25 kg a mais, graças a uma mudança bem pensada nos freios e reforços no chassi.

Se o novo Golf R realmente chegar à produção, ele pode se tornar o mais potente da história do modelo, com mais de 400 cv sob o capô. Seria uma verdadeira máquina! Além disso, a transmissão automatizada DSG de sete marchas deve fazer parte do pacote, já que a versão manual foi aposentada após o último facelift.

Outro destaque pode ser o diferencial traseiro com vetorização de torque usado no RS3, que certamente colocaria o Golf R em uma posição de líder nas pistas. Atualmente, o Golf GTI Edition 50 detém o recorde de tempo em Nürburgring, com 7 minutos e 46 segundos.

Com esse motor cinco-cilindros, é de se esperar que o preço acompanhe a animação! Para comparação, o Golf R333 – uma série limitada com motor 2.0 – foi lançado na Alemanha por cerca de R$ 412.600. Já um Golf R convencional parte de R$ 299.900. A grande sacada da VW nesse cenário é que, enquanto o RS3 é vendido como sedã nos EUA e Brasil, o Golf R ainda atrai quem ama o hatchback de alta performance.

Se tudo isso se confirmar, o novo modelo não só marcará o auge da linha R, mas também será uma despedida do motor a combustão que tanto conquistou os fãs. O Golf Mk9, por sua vez, já está sendo anunciado como um carro 100% elétrico, prometendo uma nova era para a montadora. Mas quem sabe não teremos edições especiais do Mk8 até então, aproveitando ao máximo essa configuração a combustão?

Após despedidas de modelos icônicos como o TT RS, nada mais justo que dar ao lendário motor de cinco cilindros uma saída triunfal. E, se for com todas essas características que mencionamos, o caldo vai entornar e a adrenalina vai subir!