Toyota diminui preço do Corolla Altis Hybrid em R$ 15,2 mil para PcD

O Toyota Corolla Altis Hybrid continua à disposição para pessoas com deficiência (PcD) através das vendas diretas. Isso significa que é possível adquirir um carro zero km com isenção de impostos. Essa versão está bem próxima do limite de isenção integral do IPI, que é de R$ 200 mil. Para completar a boa notícia, a Toyota ainda oferece um bônus, tornando a oferta ainda mais atraente.

A versão mais completa, a 1.8 Altis Premium Hybrid CVT, tem um preço sugerido de R$ 199.990,00 para o público geral. Mas durante uma ação promocional, as pessoas com deficiência podem levar esse modelo por R$ 184.697,07, economizando R$ 15.292,93! É uma oportunidade e tanto, não é mesmo? Esses valores foram verificados na concessionária Toyota Inter Japan, então vale conferir os preços que podem variar dependendo de onde você está e das opções escolhidas.

Para garantir essa isenção, o comprador precisa apresentar alguns documentos que comprovem a deficiência. Um laudo médico assinado por um profissional credenciado pelo Detran é um dos requisitos. Depois, será necessário passar por uma avaliação em uma clínica adaptada, que emitirá o laudo final para concluir a compra com isenção.

Aqui está a lista dos documentos exigidos para pedir a isenção de IPI:

Termo de curatela (se o veículo for comprado em nome de maiores de 18 anos sem capacidade legal);

(se o veículo for comprado em nome de maiores de 18 anos sem capacidade legal); Formulário de solicitação de isenção de IPI , que você pode encontrar na Receita Federal;

, que você pode encontrar na Receita Federal; Laudo Médico e CNH especial , ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran;

, ambos em duas cópias autenticadas pelo Detran; Duas cópias autenticadas em cartório de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;

em cartório de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência; Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda . Para quem não declara, um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável é necessário;

. Para quem não declara, um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável é necessário; Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Sob o capô do Toyota Corolla Altis Premium Hybrid, você encontra um motor 1.8 a combustão de quatro cilindros, que trabalha em harmonia com dois motores elétricos, chamados MG1 e MG2. A grande sacada aqui é que, ao contrário de alguns modelos híbridos plug-in, esse Corolla não precisa ser carregado na tomada. Ele se recarrega enquanto você dirige, então, quem já ficou preso em trânsito sabe muito bem como isso facilita a vida.

No quesito desempenho, com etanol, o motor a combustão alcança até 101 cv e, com gasolina, chega a 98 cv a 5.200 rpm. O motor elétrico traz mais 72 cv à mistura, somando força ao conjunto. O torque também é destacado, com 14,5 kgfm no motor a combustão e 16,6 kgfm no motor elétrico, tudo controlado pela transmissão automática Hybrid Transaxle.

E não é por acaso que o Corolla se destaca: segundo a Fenabrave, foi o sedã médio mais vendido entre janeiro e julho de 2025, com 21.581 unidades nas ruas. Em contraposição, o BYD King ficou com 7.221 emplacamentos e o Nissan Sentra ocupou a terceira posição com 2.916 unidades.

E se você ainda está em dúvida sobre a oferta específica para PcD em agosto, aqui vai um resumo prático:

Toyota Corolla Altis Hybrid para PcD em agosto de 2025:

Configuração Preço de tabela Preço para PcD Descontos 1.8 Altis Premium Hybrid CVT R$ 199.990,00 R$ 184.697,07 R$ 15.292,93

Como você pode ver, o Corolla se apresenta como uma excelente escolha, não só pela tecnologia híbrida, mas também pela liberdade financeira que pode oferecer.