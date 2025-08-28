Carros 0km mais vendidos no México em julho

Apesar de uma leve queda nas vendas de carros novos pelo quarto mês consecutivo, o México viu um sinal positivo em julho. As vendas atingiram 124.480 unidades, o que representa o terceiro melhor resultado histórico para o mês, conforme dados da AMDA, a associação que reúne os distribuidores de veículos. Isso mostra que, apesar das dificuldades, o mercado ainda consegue se manter firme.

Até agora, em 2025, foram vendidos 833.824 veículos, com uma queda acumulada de apenas 0,3% em relação ao ano passado. Antes disso, o desempenho era bem mais otimista. A Nissan, que continua sendo a líder de vendas, vendeu 23.614 unidades, elevando sua participação no mercado em 2,4 pontos percentuais. Uma montadora que surpreendeu foi a Mazda, que teve um crescimento considerável de 17%, vendendo 9.803 veículos.

Desempenho das Montadoras em Julho

A lista dos mais vendidos mostra que a Nissan segue firme na liderança com o Versa. O modelo teve vendas de 8.129 unidades, o que garante uma vantagem confortável sobre o Chevrolet Aveo, que vendeu 4.743 unidades. E quem já passou um tempão preso no trânsito sabe o quanto um carro econômico faz a diferença, né? A Nissan NP300, que foi vice em junho, enfrentou um pequeno recuo e vendeu 4.461 unidades.

No top 5 ainda estão o Kia K3 Sedan e o MG 5, ambos com bons números de vendas. O Mazda CX-30, que promete uma ótima performance nas estradas, também manteve sua posição entre os SUVs com um impressionante crescimento de 51%, alcançando 2.972 unidades vendidas.

Os Novos Favoritos do Mercado

A lista de modelos mais vendidos em julho mostra alguns destaques interessantes. O Nissan Magnite, com vendas de 2.297 unidades, conseguiu entrar pela primeira vez no top 10, o que é um sinal de força da marca. Além disso, ao todo, a Nissan teve cinco representantes entre os dez mais vendidos. Isso não é pouca coisa! A Chevrolet S10 também ficou no pelotão da frente com 1.778 vendas, mostrando que as picapes ainda têm seu espaço garantido.

Por outro lado, o VW Virtus amargou uma retração enorme, vendendo apenas 1.554 unidades, o que representa uma queda de 45,7%. Muita gente que tem um Virtus sabe que ele é um carro confiável, mas é interessante notar como o mercado é dinâmico e pode mudar rapidamente.

E você, tem algum modelo preferido entre esses? É sempre bom acompanhar essas novidades e ver como o mercado vai se comportar nas próximas semanas.

Cada venda reflete as escolhas de quem está atrás do volante, e no fim das contas, são essas experiências que realmente importam.