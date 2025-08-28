BYD chega à Argentina com Yuan Pro, Song Pro e Dolphin Mini

Em 2024, a BYD deu um verdadeiro show ao se tornar a terceira maior montadora do mundo, atrás apenas da gigante Toyota e da clássica Volkswagen. A marca, que já se destaca pela sua linha de elétricos e híbridos, vendeu impressionantes 3,83 milhões de veículos. Com esse crescimento, o foco agora é a América Latina, onde a Argentina se posiciona como um mercado chave.

A BYD, que já está presente em 102 países, está construindo uma fábrica no Brasil para se estabelecer ainda mais na região. Esse movimento não surgiu do nada; a empresa tem planejado sua entrada no mercado argentino por quatro anos e, agora, está pronta para agitar.

Novidades na Pré-venda

A notícia quente é que a BYD deu início à pré-venda de três novos modelos na Argentina. Estamos falando do SUV elétrico Yuan Pro, do híbrido plug-in Song Pro DM-i e do hatch elétrico Dolphin Mini. Para quem está curioso, as primeiras 100 unidades já chegaram por lá, e o depósito inicial para garantir qualquer um desses carros é US$ 500.

Quem gosta de espaço e conforto vai adorar o Yuan Pro, que oferece um porta-malas de 1.210 litros e um sistema de cockpit inteligente com uma tela giratória de 12,8 polegadas. Sem dúvida, um baita carro para quem carrega a família e as tralhas. E não esqueçamos do Song Pro DM-i, que é um dos híbridos mais acessíveis do mercado, perfeito para as viagens longas que fazemos pelos caminhos desse Brasilzão.

O Compacto Campeão

Ah, e não podemos deixar de falar do Dolphin Mini, que foi eleito o Carro Urbano Mundial pelo World Car Awards 2025. Esse pequeno é prático e super conectado, com compatibilidade para Apple CarPlay e Android Auto. Um modelinho ideal para o dia a dia, que além de divertido, não pesa no bolso na hora de abastecer.

Stephen Deng, o gerente da BYD Argentina, ressaltou que a proposta da marca é oferecer uma alternativa limpa e moderna para o país. E isso inclui tecnologia inovadora, segurança nas estradas e um compromisso ambiental firme, tudo com preços que cabem no orçamento.

Investindo no Futuro

Com a chegada desses novos modelos, a BYD não quer apenas vender carros. A ideia é ir além e ajudar a desenvolver a infraestrutura de recarga na Argentina. Essa chegada marca um importante passo na expansão da montadora chinesa na região e promete agitar o mercado automobilístico local.

Com tantos planos em andamento, fica a expectativa para ver como essa nova fase vai influenciar o cenário dos carros elétricos e híbridos, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil.