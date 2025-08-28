Funcionário é flagrado com brigadeiro de maconha no PR

Funcionário é preso em Londrina por oferecer brigadeiros com maconha

Um funcionário de uma confeitaria em Londrina, no Norte do Paraná, foi preso após oferecer brigadeiros feitos com maconha a seus colegas de trabalho. O incidente ocorreu na terça-feira, 26 de setembro, e resultou em atendimento médico para alguns dos trabalhadores.

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná, após experimentar o doce, um dos colaboradores começou a se sentir mal. Os colegas perceberam que algo estava errado e decidiram denunciar a situação.

A polícia verificou que os brigadeiros foram preparados na residência do acusado e levados à confeitaria como uma oferta pessoal. O funcionário ofereceu os doces sem informar os colegas sobre a presença da droga, o que causou a intoxicação.

Em sua defesa, o acusado afirmou que não adicionou maconha aos brigadeiros que vendia na confeitaria e que os doces "batizados" eram apenas para consumo próprio.

Esse episódio é o segundo caso de apreensão de doces com drogas em Londrina em um curto período. Apenas cinco dias antes, em 22 de agosto, a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) confiscou 18 brownies com maconha, que também resultaram na intoxicação de uma adolescente.

As autoridades alertam para os perigos do uso de substâncias ilegais e a importância de denunciar comportamentos suspeitos em ambientes de trabalho.