Taís Araújo expressa frustração com desdobramentos de Raquel

Nos últimos capítulos da novela Vale Tudo, a personagem Raquel Acioli, interpretada por Taís Araújo, passou por uma reviravolta dramática em sua trajetória. Raquel, que havia acumulado R$ 1 milhão em um reality show e investido na empresa Paladar, viu seus planos desmoronarem após uma associação secreta e complicada com a personagem Celina, interpretada por Malu Galli. O negócio parecia promissor, mas a situação virou quando Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, revelou a situação para Odete, interpretada por Débora Bloch. Odete acabou comprando as ações da empresa e fechou a Paladar, deixando Raquel em uma situação financeira crítica.

Com dívidas acumuladas devido a empréstimos feitos para manter o negócio, Raquel foi forçada a voltar ao início de sua jornada, retornando às praias do Rio de Janeiro para vender sanduíches naturais, assim como fazia antes de sua ascensão. Essa mudança surpreendeu tanto os telespectadores quanto a própria atriz. Em uma entrevista, Taís Araújo expressou a surpresa ao ver Sua personagem regressando a essa fase, dizendo: "Quando vi aquilo, pensei: ‘Ué, vai voltar para a praia, gente’. Aí eu entendi e falei: ‘OK, mas ela está escrevendo uma parte da história’. Vamos embora fazer".

Essa nova direção para a personagem Raquel é notável, pois na versão original da novela, exibida em 1988, ela não passava por uma queda como essa. A mudança foi uma decisão da roteirista Manuela Dias, responsável pelo remake. Nas redes sociais, muitos fãs lamentaram a alteração na narrativa de ascensão social da protagonista, criando um debate sobre representatividade e trajetória.

Taís Araújo também compartilhou suas frustrações acerca dessa decisão. Em suas palavras, a narrativa de Raquel deveria refletir uma ascensão social representativa, destacando a importância de histórias que representem mulheres negras na teledramaturgia. Ela afirmou: "Quando peguei a Raquel, pensei que seria uma narrativa nova referente à representação da mulher negra. Fiquei triste e frustrada ao ver que isso não aconteceu".

Apesar das dificuldades enfrentadas por sua personagem, Taís Araújo ainda mantém esperança de que Raquel possa se reerguer antes do final da novela. Ela se referiu a Raquel como um exemplo para diversas mulheres, enfatizando que sempre buscará retratá-la de forma humana e resiliente. "Espero que ela consiga se estabelecer financeiramente", destacou a atriz.

A novela Vale Tudo está se aproximando do final, com previsão de 173 capítulos. Atualmente, está no episódio 129 e tem apenas mais dez semanas até o desfecho, que está marcado para 17 de outubro de 2025. Depois disso, estreia a nova novela Três Graças, com Sophie Charlotte e Dira Paes nos papéis principais, dando continuidade à programação da televisão brasileira.