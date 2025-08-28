Montadoras criticam novas regras de emissões na Europa

As metas da União Europeia para cortar as emissões de CO2 dos carros estão enfrentando um grande desafio. A promessa de ter veículos com emissões zero até 2035 está ameaçada, e quem faz esse alerta são os fabricantes de automóveis europeus. Eles enviaram uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, justo antes de uma reunião importante marcada para 12 de setembro.

Os analistas estão destacando que essa reunião pode ser crucial para discutir o futuro da indústria automotiva. Segundo as montadoras, as regras atuais estão colocando muitos empregos em risco, pois não permitem a flexibilidade necessária para alcançar as metas propostas.

Investimentos nas alturas, mas sem grandes resultados

Os líderes da indústria, como Ola Källenius, CEO da Mercedes-Benz, comentam que a regulamentação em vigor, focada em metas rígidas de redução de emissões, não leva em conta as enormes mudanças econômicas e políticas que estamos vivendo. Mesmo com mais de 250 bilhões de euros investidos e o lançamento de diversos modelos elétricos, a realidade é que apenas 15% do mercado de automóveis na Europa é de carros elétricos. Para comerciais, os números são ainda mais baixos, com apenas 3,5% de caminhões. Com isso, fica difícil atingir as metas de redução de 55% de CO2 até 2030.

Desafios e necessidades

A carta enviada a von der Leyen expõe alguns pontos críticos que devem ser considerados:

– A dependência quase total da Ásia para a cadeia de suprimentos de baterias.

– Uma infraestrutura de carregamento que é insuficiente e desigual em várias regiões.

– Custos de produção elevados, especialmente com os preços de energia nas alturas.

– Taxas adicionais que complicam ainda mais, como os 15% impostos pelos EUA sobre os veículos da UE.

Os executivos mencionam que estão sendo forçados a atuar com as “mãos atadas”. Para eles, apenas punir não vai trazer a mudança que todos nós queremos.

Um apelo por soluções mais práticas

As associações pedem ao bloco europeu uma abordagem mais prática, incluindo:

– Incentivos mais robustos para aumentar a demanda por veículos com baixas emissões.

– Abertura para diferentes tecnologias, não só elétricas, mas também híbridas, motores térmicos eficientes, e até soluções com hidrogênio.

– Revisão dos padrões de CO2 para caminhões e ônibus.

– Políticas industriais que ajudem a manter nossa capacidade de produção na Europa.

Um teste de compromisso

A reunião de 12 de setembro será uma verdadeira prova para ver se a Comissão Europeia está disposta a ajustar sua estratégia. A ideia é equilibrar as ambições climáticas com as realidades que a indústria enfrenta. O que fica claro na carta é que a indústria quer colaboração e um plano prático, em vez de apenas obrigações que não consideram os desafios do mercado.

No meio disso tudo, existe uma esperança de que as vozes da indústria sejam ouvidas, porque, no fim das contas, todos desejamos um futuro mais sustentável, mas sem deixar a economia de lado.