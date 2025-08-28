Fiat reduz preço do Fiorino em R$ 19.050 para CNPJ

O Fiat Fiorino Endurance 1.3 Flex, ano/modelo 2025/2026, está com uma promoção que vai deixar os apaixonados por picapes comerciais animados. Ele vem na cor Branco Banchisa e, se você é um empresário, pode aproveitar a oferta: de R$ 126.990,00 por R$ 107.940,00 à vista. Vale lembrar que essa condição é exclusiva para pessoas jurídicas que atuam no transporte de passageiros ou escolar.

A promoção é válida para compras feitas entre 21 de agosto e 3 de setembro de 2025, ou até as 20 unidades disponíveis serem vendidas, o que acontecer primeiro. Uma oportunidade boa dessa pode fazer a diferença para quem precisa de um veículo confiável no dia a dia.

O desempenho do Fiorino Endurance

O Fiorino vem equipado com o motor 1.3 Firefly, que entrega até 107 cv com etanol e 98 cv com gasolina. O torque é de 13,2/13,7 kgfm a 4.250/4.000 rpm. E não se preocupe com o câmbio, que ainda é um manual de cinco marchas. Mesmo sem novidades neste aspecto, o desempenho do modelo ficou bem mais ágil, levando apenas 11,5 segundos para ir de 0 a 100 km/h, bem melhor que os 13,7 segundos da versão anterior com álcool. A velocidade máxima também aumentou de 160 km/h para 170 km/h, o que ajuda nas entregas rápidas!

Por falar em eficiência, o consumo do Fiorino também melhorou. Com etanol, ele faz 8,7 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada. Se você optar por gasolina, os números sobem para 12,4 km/l no urbano e 13,6 km/l no rodoviário. E se você precisa de espaço, saiba que a capacidade de carga é de até 650 kg, com um amplo volume de 3,3 m³ no compartimento.

Conforto e segurança no dia a dia

Conforto é algo que não ficou de fora. O Fiorino tem apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, ar-condicionado, e o banco do motorista tem ajuste de altura. Os bancos são revestidos em tecido, e ainda possui bolsas porta-objetos nas portas. Isso tudo faz a diferença na hora de encarar uma longa jornada.

A segurança também foi levada a sério. O modelo conta com controle eletrônico de estabilidade, airbags frontais e freios ABS com EBD. Além disso, ele vem com hodômetro digital, sensores de pressão dos pneus, e faróis de neblina que são uma mão na roda em dias chuvosos. Você já está imaginando como sua vida vai melhorar, né?

Mais detalhes técnicos

O Fiorino traz ainda um design prático com espaço para armazenagem. São rodas de aço estampado 5.5 x 14″ com pneus 175/70 R14, vidros verdes climatizados, e vidros elétricos dianteiros com função one-touch — é só apertar e deixar a janela subir ou descer sozinha. E para completar, o volante tem ajuste de altura, deixando tudo mais confortável para dirigir.

Em resumo, o Fiat Fiorino Endurance 1.3 Flex é uma opção bem interessante para quem busca eficiência e conforto. Essa promoção pode ser a chance perfeita para trocar de carro e garantir uma ferramenta de trabalho que traz não só economia, mas também bastante conforto.