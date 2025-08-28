Novas cores para Triumph Speed 400, Tiger 900 e Scrambler 1200 X

A Triumph trouxe uma série de novidades empolgantes para suas motos no Brasil. Os modelos Speed 400, Tiger 900 GT Pro, Tiger 900 Rally Pro e Scrambler 1200 X ganharam novas opções de cores que prometem agradar aos apaixonados por duas rodas. E a boa notícia é que não houve alteração nos preços na linha de 2025, que já está disponível nas concessionárias desde agosto.

A grande estrela é a Speed 400, que agora ostenta a nova cor Pearl Metallic White. É uma combinação chique de branco, dourado e preto, com detalhes que ressaltam as bengalas douradas. Para os que preferem a versão mais básica, a combinação Phantom Black/Storm Grey ainda está em alta, com a Speed 400 começando a partir de R$ 32.190 e a nova cor por R$ 32.690. Um toque especial para quem curte um visual elegante nas ruas.

A migração de cores não parou por aí. A linha Tiger 900 também recebeu upgrades. O modelo GT Pro agora brilha na nova cor Sapphire Black, enquanto a Rally Pro se destaca com Sapphire Black/Performance Yellow. Esses detalhes em amarelo complementam o DNA aventureiro da moto. Ambas continuam com o preço a partir de R$ 81.690. Afinal, quem não gosta de uma moto que se destaca pela sua presença, não é mesmo?

Falando em estilo, a Scrambler 1200 X também trouxe uma nova opção de cor: a Matt Khaki Green. Inspirada nas motos militares britânicas, essa cor é perfeita para quem busca um visual clássico e robusto. E claro, o motor de 1.200 cc, com 90 cv e 11 kgfm de torque, continua a ser um destaque, com preços a partir de R$ 70.190. É a escolha ideal para aqueles que adoram pegar a estrada.

Em termos de mecânica, a Triumph manteve suas especificações consistentes. A Speed 400 permanece com seu motor monocilíndrico de 40 cv e 3,8 kgfm de torque, perfeito para quem busca agilidade em trânsitos urbanos. Por outro lado, a Tiger 900 não deixa a desejar, com seu potente motor de 888 cc e 107 cv. A Rally Pro vai um pouco além, com ajustes específicos para o uso off-road, enquanto a Scrambler ainda mantém seu desempenho forte e robusto, ideal para quem gosta de aventura.

Com essas novidades, a Triumph mostra que sabe como conquistar os fãs das motos, oferecendo mais opções de personalização e mantendo a qualidade. As novas cores vêm para dar aquele toque especial e contemporâneo, sem perder a essência do que uma boa moto deve ser.